Ritka ebola-variáns okozta járvány miatt aggódnak az orvosok

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája a Bundibugyo vírustörzs ellen. A korábbi ebolajárványokban főleg a Zaire vírustörzset azonosították - közölte az afrikai CDC. A Bundibugyo-variáns halálozási aránya alacsonyabb, körülbelül 37 százalékos az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) szerint, míg a Zaire vírustörzs halálozási aránya akár 90 százalék is lehet.

Az afrikai CDC tájékoztatása szerint eddig négy halálesetet erősítettek meg a KDK északkeleti részén fekvő, Ugandával és Dél-Szudánnal határos Ituri tartományban. A szomszédos Ugandában pedig egy halálesetet erősítettek meg, amelyben a Bundibugyo-variánst is kimutatták.

Jelenleg a KDK-ban 336 gyanús esetet és 88 jelentett halálesetet regisztráltak az afrikai CDC szerint.

Az utóbbi 50 évben a mostani a 17. ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején értesült az első esetekről, és szakértőket küldött az érintett területre, valamint félmillió dollárt biztosított a sürgős intézkedésekre.

Az afrikai CDC aggodalmát fejezte ki a vírus további terjedésének kockázata miatt, mivel a megbetegedések egy nagy forgalmú, határ menti városi régióban történtek. A hatóságok közölték, hogy fokozták a határellenőrzéseket, elkülönítették a kontakszemélyeket, és sürgősségi csapatokat vetettek be a veszélyeztetett régiókban.

Az ebola életveszélyes fertőző betegség, amelynek vírusa fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed.

2014-ben és 2015-ben a Zaire-variáns több mint 11 ezer ember halát okozta Nyugat-Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati Kasai tartományában 45 ember vesztette életét a 2025 szeptembere és decembere között lefolyt legutóbbi ebolajárványban.