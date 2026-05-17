Infostart.hu
2026. május 17. vasárnap Paszkál
Egészségügyi dolgozók védõruhát öltenek magukra egy ebolavírussal fertõzött személy temetése elõtt az Észak-Kivu tartományban fekvõ Beniben 2019. augusztus 29-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány miatt, amelynek eddig csaknem kétezer halálos áldozata van. Az ebolavírus a legveszélyesebb ragályos kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású.
Ritka ebola-variáns okozta járvány miatt aggódnak az orvosok

Infostart / MTI

Az afrikai járványügyi központ (afrikai CDC) szombaton bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) kitört ebolajárványban 13 páciensnél azonosították a ritka, Bundibugyo-variánst.

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája a Bundibugyo vírustörzs ellen. A korábbi ebolajárványokban főleg a Zaire vírustörzset azonosították - közölte az afrikai CDC. A Bundibugyo-variáns halálozási aránya alacsonyabb, körülbelül 37 százalékos az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) szerint, míg a Zaire vírustörzs halálozási aránya akár 90 százalék is lehet.

Az afrikai CDC tájékoztatása szerint eddig négy halálesetet erősítettek meg a KDK északkeleti részén fekvő, Ugandával és Dél-Szudánnal határos Ituri tartományban. A szomszédos Ugandában pedig egy halálesetet erősítettek meg, amelyben a Bundibugyo-variánst is kimutatták.

Jelenleg a KDK-ban 336 gyanús esetet és 88 jelentett halálesetet regisztráltak az afrikai CDC szerint.

Az utóbbi 50 évben a mostani a 17. ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején értesült az első esetekről, és szakértőket küldött az érintett területre, valamint félmillió dollárt biztosított a sürgős intézkedésekre.

Az afrikai CDC aggodalmát fejezte ki a vírus további terjedésének kockázata miatt, mivel a megbetegedések egy nagy forgalmú, határ menti városi régióban történtek. A hatóságok közölték, hogy fokozták a határellenőrzéseket, elkülönítették a kontakszemélyeket, és sürgősségi csapatokat vetettek be a veszélyeztetett régiókban.

Az ebola életveszélyes fertőző betegség, amelynek vírusa fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed.

2014-ben és 2015-ben a Zaire-variáns több mint 11 ezer ember halát okozta Nyugat-Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati Kasai tartományában 45 ember vesztette életét a 2025 szeptembere és decembere között lefolyt legutóbbi ebolajárványban.

Pusztán öntözéssel nem hárítható el az aszályveszély, már csak azért sem, mert a mezőgazdasági területeink legfeljebb öt százaléka öntözhető – figyelmeztet új tanulmányában a Klímapolitikai Intézet. Kovács Erik vezető kutató az erdők tarvágásának betiltását nagyon jó döntésnek tartja. De miért sivatagosodik el ennyire az ország középső és keleti része?
 

Az Egyesült Államok hagyta lejárni az orosz olajszállítmányokra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet, ami újabb feszültséget hozhat az amúgy is szűkös globális olajpiacon. Közben Zelenszkij szerint Franciaország is részt venne egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi együttműködésben, amelybe Kijev több nemzetközi partnerét is bevonná. A fronton eközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint a Nyugati Harccsoport mintegy 350 kilométeres szakaszon folytat támadó műveleteket, miközben több településnél is harcok zajlanak. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet.

Bulgarian singer Dara is a surprise winner beating Israel in second place, while the UK's Look Mum No Computer gets just one point.

