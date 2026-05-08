2026. május 8. péntek Mihály
Sûrû füst száll a magasba egy izraeli légicsapást követõen a libanoni fõváros, Bejrút déli elõvárosában, a többségében síiták lakta Dahijében 2026. március 4-én. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. Izrael az iráni vezetés elleni akciót követõ Hezbollah-rakétatámadásokra válaszul mér légicsapásokat a libanoni síita szervezet támaszpontjaira és Bejrút déli negyedeire.
Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh

Újabb izraeli légicsapások Libanonban, egy mentős is meghalt

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg közben több libanoni település kiürítésére is felszólította az ottaniakat, mert nem garantálják azok épségét, akik a Hezbollah létesítményei közelében maradnak.

Az izraeli hadsereg ismét légicsapást intézett Libanon ellen péntekre virradóra, a helyszínre érkező mentők egyik tagja életét vesztette – jelentette be az arab ország polgári védelmi alakulata.

Az NNA libanoni hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint a mentő a dél-libanoni Kfar Súba településre vezető főutat érő dróntámadásban vesztette életét.

Mindeközben az izraeli hadsereg az X-en ismét több dél-libanoni település kiürítésére szólított fel, hangsúlyozva, hogy veszélybe kerülhet bárkinek az élete, aki a hadsereg szerint a Hezbollahhoz köthető létesítmény közelében marad.

Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére

Péntek reggel további erősödéssel nyitott a forint, egyelőre úgy tűnik, hogy semmi nem tud gátat szabni a magyar deviza szárnyalásának. A fő ok továbbra is a választásokat követő piaci bizalom, ha még a geopolitikai színtérről is kedvező hírek jönnének, az lenne csak az igazi főnyeremény.

Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegyek érkeznek Magyarországra: egy vagyont lehet velük nyerni

Új, háromtagú sorsjegycsalád érkezik május 8-án a lottózókba, melyekkel akár 150 millió forintot is lehet nyerni.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

