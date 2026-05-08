Újabb izraeli légicsapások Libanonban, egy mentős is meghalt

Az izraeli hadsereg ismét légicsapást intézett Libanon ellen péntekre virradóra, a helyszínre érkező mentők egyik tagja életét vesztette – jelentette be az arab ország polgári védelmi alakulata.

Az NNA libanoni hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint a mentő a dél-libanoni Kfar Súba településre vezető főutat érő dróntámadásban vesztette életét.

Mindeközben az izraeli hadsereg az X-en ismét több dél-libanoni település kiürítésére szólított fel, hangsúlyozva, hogy veszélybe kerülhet bárkinek az élete, aki a hadsereg szerint a Hezbollahhoz köthető létesítmény közelében marad.