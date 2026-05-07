2026. május 7. csütörtök Gizella
Mentõalakulatok tagjai az elõzõ napi izraeli légitámadásban megsemmisült épület romjai között Bejrút déli elõvárosában, a többségében síiták lakta Dahijében 2026. május 7-én.
Megölték Bejrútban a Hezbollah elitegységének parancsnokát

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg csütörtökön megerősítette, hogy végzett a Hezbollah libanoni mozgalom elitegységének számító Radván dandár parancsnokával, Málik Balúttal.

A tájékoztatás szerint Balút egy bejrúti légicsapásban, szerda este vesztette életét. Az akcióban végeztek a helyettesével és a Hezbollah több más fegyveresével is.

Balút halálát Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter mellett egy, a Hezbollahhoz közeli, névtelenséget kérő forrás is megerősítette.

Az NNA libanoni hírügynökség úgy tudja, a légicsapás a Bejrút déli részén lévő, a Hezbollah egyik központjának otthont adó Gobejri nevű körzetét érte, és, libanoni biztonsági források szerint találat érte azt az épületet is, ahol a Radván dandár vezetői találkoztak.

Szerdán a libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebben 11-en haltak meg izraeli légicsapásokban. A tárca azt közölte, csapás érte a ország több térségét, hozzátéve, hogy a sebesültek között hat gyerek is van.

A mostani volt az első, Bejrútot érő izraeli légicsapás a zsidó állam és a Hezbollah között áprilisban megkötött tűzszünet óta.

Az Izrael és a Hezbollah között március elején kirobbant harcoknak a libanoni egészségügyi tárca adatai szerint az arab országban már csaknem 2700 halálos áldozata és több mint 8200 sebesültje van. Az összecsapások miatt körülbelül egymillióan kényszerültek otthonaik elhagyására.

Vörös kód: jöhet az elmúlt 155 év legerősebb El Niñója, a modellek egyre riasztóbb számokat mutatnak

Az óceáni mérések és a vezető globális előrejelző központok friss modellfuttatásai szerint 2026-ban történelmi erejű El Niño-esemény alakulhat ki a Csendes-óceánon. Az ECMWF, a NOAA és az ausztrál BOM intézetek prognózisai egyaránt rekorderősségű jelenségre utalnak, amely akár az 1877–1878-as csúcsot is felülmúlhatja, és 2027-ig alapvetően átrendezheti a világ időjárási mintázatait - számolt be a Severe-Weather.

Aggasztó adatok láttak napvilágot a Balatonról: a kutatók most figyelmeztetnek, mielőtt túl késő lenne

A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazzák a környezetszennyezés csökkentése érdekében.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

