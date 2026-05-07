Eltűnt egy 17 éves lány a fővárosban, nagy erőkkel keresik – orvosi segítségre szorulhat

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Flood Hanna Eszter ügyében.
A 17 éves lány 2026. május 4-én tűnt el, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség tájékoztatása szerint orvosi segítségre is szorulhat.
Flood Hanna Eszter körülbelül 161–165 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, hátig érő aranybarna hajjal rendelkezik – olvasható a police.hu-n.
A rendőrség azt kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívó számon.