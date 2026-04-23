Könnyfakasztó orosz-ukrán történet – Maliból

Az orosz Afrikai Hadtest szabadított ki egy túszul ejtett orosz és egy ukrán állampolgárt terroristák fogságából Maliban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint olyan túszokról van szó, akiket 2024 júliusában Nigerben raboltak el az al-Kaida nemzetközi terrorhálózathoz kötődő Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű szervezet tagjai.

A két férfi – az orosz Oleg Gret és az ukrán Jurij Jurov – egy orosz földtani kutatóvállalat alkalmazottja, repülővel már vissza is tértek Oroszországba, ahol orvosi ellátásban fognak részesülni.

Az Afrikai Hadtest az orosz kormány irányítása alá tartozó félkatonai szervezet, amely számos afrikai országban, így a többi között Maliban, Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van. Sok tagja a már feloszlatott Wagner csoport magánhadsereg tagja volt.