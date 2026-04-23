Mali fővárosában, Bamakoban lefényképezett orosz katonai konvoj egyik harcjárműve.
Nyitókép: Kyiv Post

Könnyfakasztó orosz-ukrán történet – Maliból

Infostart

Az Afrikai Hadtest az orosz kormány irányítása alá tartozó félkatonai szervezet, amely számos afrikai országban, így a többi között Maliban, Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van.

Az orosz Afrikai Hadtest szabadított ki egy túszul ejtett orosz és egy ukrán állampolgárt terroristák fogságából Maliban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint olyan túszokról van szó, akiket 2024 júliusában Nigerben raboltak el az al-Kaida nemzetközi terrorhálózathoz kötődő Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű szervezet tagjai.

A két férfi – az orosz Oleg Gret és az ukrán Jurij Jurov – egy orosz földtani kutatóvállalat alkalmazottja, repülővel már vissza is tértek Oroszországba, ahol orvosi ellátásban fognak részesülni.

Az Afrikai Hadtest az orosz kormány irányítása alá tartozó félkatonai szervezet, amely számos afrikai országban, így a többi között Maliban, Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van. Sok tagja a már feloszlatott Wagner csoport magánhadsereg tagja volt.

Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, sőt több más nyugat-magyarországi települést is. Simon Gergely, a környezetvédő szervezet vegyianyag-szakértője azt mondta az InfoRádióban, hogy ez lehet az eddigi legnagyobb azbesztszennyezés Magyarországon.
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Végleges tilalom jöhet: egy egész generáció számára lehetetlenítenék el örökre ezt a népszerű káros szokást

Tajvan fontolóra vette, hogy az Egyesült Királysághoz hasonlóan generációs dohányzási tilalmat vezet be. Ez az intézkedés a 2009 után születettek számára véglegesen megtiltaná a dohánytermékek vásárlását. Az egészségügyi miniszter szerint a lépéshez széles körű társadalmi egyeztetésre van szükség - tudósított a Taiwan News.

Friss! Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába.

US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

