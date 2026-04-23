Andrej Babis cseh miniszterelnök érkezik az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennal tartandó találkozójára Brüsszelben 2025. december 11-én. Babist, az októberi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét december 9-én iktatta be hivatalába Petr Pavel cseh államfõ. Az üzletember és politikus másodszor tölti be a tisztséget, korábban 2017 és 2021 között volt Csehország miniszterelöke.
A cseh kormányfő kikelt az uniós költségvetés tervezete ellen

Csehország számára abszolút elfogadhatatlan az Európai Unió 2028-tól tervezett, következő hétéves költségvetési tervezete – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő Prágában csütörtökön, mielőtt elindult az EU-tagországok kormányfőinek informális találkozójára Ciprusra.

A Csehországnak jutó támogatás az uniós forrásokból az új költségvetési időszakban a tervek szerint 228 milliárd koronával csökkenne minden ok nélkül – hangsúlyozta.

A cseh kormányfő arra számít, hogy az uniós költségvetési vita nagyon nehéz lesz, s várhatóan az egész jövő évet igénybe fogja venni.

Az elutazása előtti sajtótájékoztatón Babis azt is mondta, hogy Csehországnak nem tetszik a költségvetési pénzek elosztására vonatkozó eddigi modell megváltoztatása.

A hét elején a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy szerinte több csomagra kellene osztani a költségvetési pénzeket, s például az egészségügy külön fejezetet érdemelne.

„Az Európai Bizottság most azzal a javaslattal hozakodott elő, hogy egy csomagban adja oda nekünk a mezőgazdasági és a kohéziós pénzeket, s azokat nekünk kellene elosztanunk. Ez nem tetszik nekünk” – szögezte le az újságírók előtt.

Szerinte elfogadhatatlan az is, hogy az Európai Bizottság nagyobb összegek felett döntsön, mint amennyit az egyes tagállamok kapnának.

Csehország eddig rendszeresen többet kapott az Európai Uniótól, mint amennyit a közös kasszába befizetett. Prágai elemzők úgy látják, hogy Csehország gazdagszik, ezért ez a helyzet a jövőben megváltozhat. Tavaly Csehország 31,1 milliárd koronával (497,6 milliárd forint) kapott többet Brüsszeltől, mint amennyit a közös kasszába befizetett - közölte a cseh pénzügyminisztérium.

Kezdőlap    Külföld    A cseh kormányfő kikelt az uniós költségvetés tervezete ellen

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Évtizedek óta nem látott halálos járvány terjed a 170 milliós országban: főleg a kisgyermekeket támadja a kór

Évtizedek óta nem látott halálos járvány terjed a 170 milliós országban: főleg a kisgyermekeket támadja a kór

Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos

Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

