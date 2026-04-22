Vizsgálat és razzia zajlik a nagy szállásfoglaló oldal irodáiban

Az olasz versenyhatóság vizsgálatot indított a Booking.com, valamint két leányvállalata ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt – írja az economx.hu a Reuters híre alapján.

Felmerült a gyanú, hogy a platform aszerint rangsorolja a szálláshelyeket, amelyik több jutalékot fizet a Booking.com számára.

A hatóságok szerint előrébb kerülnek azok a szálláshelyek az oldalon, amelyik magasabb jutalékot fizet, így nagyobb elérést is kap.

A vizsgálat a Booking.com B.V.-t, a Booking.com International B.V.-t és a Booking.com (Italy) S.r.l.-t érinti.

A versenyhatóság kedden már helyszíni ellenőrzéseket is végzett a cég olaszországi irodákban, az olasz pénzügyőrség közreműködésével.

A Booking.com egyelőre nem reagált az ügyre.