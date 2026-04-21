2026. április 21. kedd Konrád
Iráni ballisztikus rakéta becsapódásának színhelye a ciszjordániai Hariszban 2026. március 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Közel-keleti konfliktus: kémeket fogtak el és végeztek ki

Infostart / MTI

Kivégeztek Iránban két embert, akiket Izrael javára folytatott kémkedéssel vádoltak – jelentette hétfőn az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mízán hírügynökség.

A tájékoztatás szerint a két férfit – név szerint Mohammad Maszúm Sáhit és Hámed Valídit – azzal vádolták, hogy az izraeli Moszaddal együttműködő kémhálózat tagjai voltak. A vád szerint külföldön, többek között az iraki Kurdisztán területén kaptak kiképzést.

A kivégzéseket hétfőn hajnalban hajtották végre, az ítéletet a rezsim ellenségeinek felelősségre vonására létrehozott karadzsi különleges bíróságon hozták meg.

Irán évek óta ad hírt kémkedés miatt őrizetbe vett emberekről, akik a hatóságok szerint Izraelnek vagy az Egyesült Államoknak kémkedtek.

Emberi jogi szervezetek régóta bírálják a halálbüntetés széles körű alkalmazását Iránban, és azzal vádolják a hatóságokat, hogy a kivégzéseket a megfélemlítés eszközeként használják.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet szerint tavaly legalább 1639 embert végeztek ki Iránban, ami az elmúlt 35 év legmagasabb közzétett száma.

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Eleged van a folyamatos locsolásból és a soha véget nem érő kerti munkákból? Egy békéscsabai példa alapján úgy tűnik, a megoldás nem a több víz, hanem más szemlélet, az öngondoskodó kert.

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media report, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

