Közel-keleti konfliktus: kémeket fogtak el és végeztek ki

A tájékoztatás szerint a két férfit – név szerint Mohammad Maszúm Sáhit és Hámed Valídit – azzal vádolták, hogy az izraeli Moszaddal együttműködő kémhálózat tagjai voltak. A vád szerint külföldön, többek között az iraki Kurdisztán területén kaptak kiképzést.

A kivégzéseket hétfőn hajnalban hajtották végre, az ítéletet a rezsim ellenségeinek felelősségre vonására létrehozott karadzsi különleges bíróságon hozták meg.

Irán évek óta ad hírt kémkedés miatt őrizetbe vett emberekről, akik a hatóságok szerint Izraelnek vagy az Egyesült Államoknak kémkedtek.

Emberi jogi szervezetek régóta bírálják a halálbüntetés széles körű alkalmazását Iránban, és azzal vádolják a hatóságokat, hogy a kivégzéseket a megfélemlítés eszközeként használják.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet szerint tavaly legalább 1639 embert végeztek ki Iránban, ami az elmúlt 35 év legmagasabb közzétett száma.