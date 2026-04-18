Újra és újra berepülnek orosz drónok a NATO területére

Az Agerpres hírügynökség által idézett közlemény szerint Tulcea megye északi részének lakosságát a mobiltelefonokra küldött Ro-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye. A román hadsereg radarjai két mozgó légi célpontot figyeltek a román-ukrán határ közelében, amelyek közül az egyik rövid időre behatolt Románia légterébe, majd Chilia Vechetől 16 kilométerre délre, egy lakatlan térség fölött eltűnt.

A légiriadót 2 óra 48 perckor fújták le, a MAPN katonákat küld a helyszínre az esetleges drónmaradványok felkutatására.

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz támadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek az akciók súlyosan sértik a nemzetközi jogot és veszélyeztetik a regionális biztonságot.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

