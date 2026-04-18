2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Az ukrán fegyveres erõk 65. önálló gépesített dandárja sajtószolgálatának képén katonák útnak indítanak egy FPV drónt (First Person View) a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen tartott gyakorlatozáson az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2026. április 11-én.
Nyitókép: Andrij Andrijenko

Újra és újra berepülnek orosz drónok a NATO területére

Infostart / MTI

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni éjszakai orosz légitámadás során, a drónok egyike rövid időre megsértette Románia légterét – közölte pénteken a román védelmi minisztérium (MAPN).

Az Agerpres hírügynökség által idézett közlemény szerint Tulcea megye északi részének lakosságát a mobiltelefonokra küldött Ro-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye. A román hadsereg radarjai két mozgó légi célpontot figyeltek a román-ukrán határ közelében, amelyek közül az egyik rövid időre behatolt Románia légterébe, majd Chilia Vechetől 16 kilométerre délre, egy lakatlan térség fölött eltűnt.

A légiriadót 2 óra 48 perckor fújták le, a MAPN katonákat küld a helyszínre az esetleges drónmaradványok felkutatására.

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz támadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek az akciók súlyosan sértik a nemzetközi jogot és veszélyeztetik a regionális biztonságot.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 májusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

2026. április 18. 08:59
Üzemanyag: az IMF óva intette Európát
2026. április 18. 08:13
A kiskorú színésznőt szexuálisan bántalmazó filmrendezőt öt évre ítélték másodfokon Franciaországban
