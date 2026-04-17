2026. április 17. péntek Rudolf
Áradás bénítja a közlekedést, egy út lezárva.
Folyóba fulladt egy migráns a határon

A Kolpa folyóba fulladt egy szudáni állampolgár a horvát-szlovén határon, miközben egy illegálisan Szlovéniába tartó csoport tagjaként próbált átkelni a folyón Horvátországból – közölte pénteken a ljubljanai rendőrkapitányság.

A rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságok csütörtökön hét szudáni állampolgárt feltartóztattak a dél-szlovéniai Kostel községhez tartozó Grivac térségében, miután a Kolpa folyón átkelve illegálisan léptek be Szlovéniába.

A rendőri intézkedés során kiderült, hogy a csoport egyik tagját elsodorta a folyó. A férfi holttestét később a horvát oldalon találták meg.

A haláleset ügyében az eljárást a horvát hatóságok vették át, míg a hét elfogott emberrel szembeni eljárás Szlovéniában folyik.

A szlovén belügyminisztérium adatai szerint 2026 első negyedévében 5921 illegális határátlépést regisztráltak, ami 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 3879-hez képest. A legtöbb esetet a horvát határon észlelték, és a feltartóztatott emberek között a legnagyobb számban afgán, egyiptomi, bangladesi és szudáni állampolgárok voltak.

A határsértők többsége a balkáni útvonalon haladva, Szerbián vagy Montenegrón keresztül jut Bosznia-Hercegovinába, majd Horvátország érintésével próbál Szlovénián át Nyugat-Európa felé továbbhaladni.

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Az Orion 2026 nevű gyakorlat áprilisi szakaszában NATO-parancsnokság alatt több ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön utazott el Lille-be, ahol informális egyeztetéseket folytat vezérezredesekkel, NATO-parancsnokokkal.
 

Harmadik ország – második prioritás?

A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának kérdése az elmúlt hónapokban több szempontból is a politikai pártok kiemelt kampánytémájává vált. A választások lezárultával várható, hogy a jelenlegi szabályozások átalakítása rövid távon az új kormányzat napirendjére kerül, azonban a gazdaságnak az átmeneti időszakban is szüksége van az erőforrásokra – főként, ha az évek óta várt fellendülés és a folyamatban lévő nagyberuházások szériagyártása elkezdődik. Rövid távon jelentősen felértékelődhet a magyar munkaerő, hosszú távon azonban elengedhetetlen egy átgondolt, piaci alapon működő és nemzetgazdasági célokat támogató keretrendszer szerint működő gyakorlat kialakítása.

Most érkezett: Donald Trump elárulta, hogy ott lehet-e Irán a nyári foci-vb-n

Annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

