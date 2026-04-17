Folyóba fulladt egy migráns a határon

A rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságok csütörtökön hét szudáni állampolgárt feltartóztattak a dél-szlovéniai Kostel községhez tartozó Grivac térségében, miután a Kolpa folyón átkelve illegálisan léptek be Szlovéniába.

A rendőri intézkedés során kiderült, hogy a csoport egyik tagját elsodorta a folyó. A férfi holttestét később a horvát oldalon találták meg.

A haláleset ügyében az eljárást a horvát hatóságok vették át, míg a hét elfogott emberrel szembeni eljárás Szlovéniában folyik.

A szlovén belügyminisztérium adatai szerint 2026 első negyedévében 5921 illegális határátlépést regisztráltak, ami 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 3879-hez képest. A legtöbb esetet a horvát határon észlelték, és a feltartóztatott emberek között a legnagyobb számban afgán, egyiptomi, bangladesi és szudáni állampolgárok voltak.

A határsértők többsége a balkáni útvonalon haladva, Szerbián vagy Montenegrón keresztül jut Bosznia-Hercegovinába, majd Horvátország érintésével próbál Szlovénián át Nyugat-Európa felé továbbhaladni.

