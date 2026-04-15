Túlélte a hosszas tengeri hánykolódást, most mehet kényszermunkára

Picsugin és két hozzátartozója 2024. augusztus 9-én egy BaiKat 470-es típusú, felfújható, kis katamaránon vágott neki az Ohotszki-tengernek. Céljuk az volt, hogy a Habarovszki területről, Perovszkij-foktól eljussanak a Szahalin szigeten lévő Oha városig. Kétheti élelmet vittek magukkal.

Az elindulást követően hamarosan megszakadt velük a kapcsolat. Helikopterekkel keresték őket, de hiába. A hajón motorhiba történt.

Halászok október 14-én fedezték fel a katamaránt Kamcsatka partjainál. Hármójuk közül a sodródást csak az akkor 46 éves Picsugin élte túl, száz kilóról ötvenre fogyva. A két utastársa holttestét a csónakban találták meg. A túlélőt Magadánba szállították, és október végén engedték ki a kórházból, amit követően hazautazott Ulan-Udéba.

Később a hajózási szabályok megsértésével és hamis dokumentum tudatos felhasználásával vádolták meg. A nyomozás szerint a szahalini kis hajók állami felügyelőségéhez a katamaránról olyan adásvételi szerződést nyújtott be, amelyben a motor műszaki adatai nem feleltek meg a valóságnak. Emellett nem tisztította meg a hűtőrendszert a sólerakódástól, ami a végzetes meghibásodáshoz vezetett. Ráadásul Picsugin nem volt jogosult a katamaránnal 1,6 tengeri mérföldnél távolabb hajózni a parttól, a baleset pedig 19,2 kilométerre a parttól következett be.

Az Ohotszki-tengeren való sodródás közben elhunyt 15 éves Ilja anyja februárban a bíróságon kijelentette, hogy Picsugint tartja felelősnek a fia haláláért. A vádlott ezt csak részben ismerte el.

A javító kényszermunkára ítélt férfi fizetésének 10 százalékát az ítélet értelmében le fogják vonni az állam javára. Az ügyészség korábban háromévi büntetőtábor és 50 ezer rubel pénzbírság kiszabását kérte. A védelem mérlegeli a fellebbezés lehetőségét.