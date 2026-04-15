2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Unsplash

Túlélte a hosszas tengeri hánykolódást, most mehet kényszermunkára

Infostart / MTI

Három év kényszermunkára ítélte Oroszországban az ulan-udei bíróság kedden Mihail Picsugint, aki több mint két hónapig sodródott az Ohotszki-tengeren egy felfújtató csónakban, amelyben a bátyja és az unokaöccse belehalt a kihűlésbe és az elgyengülésbe.

Picsugin és két hozzátartozója 2024. augusztus 9-én egy BaiKat 470-es típusú, felfújható, kis katamaránon vágott neki az Ohotszki-tengernek. Céljuk az volt, hogy a Habarovszki területről, Perovszkij-foktól eljussanak a Szahalin szigeten lévő Oha városig. Kétheti élelmet vittek magukkal.

Az elindulást követően hamarosan megszakadt velük a kapcsolat. Helikopterekkel keresték őket, de hiába. A hajón motorhiba történt.

Halászok október 14-én fedezték fel a katamaránt Kamcsatka partjainál. Hármójuk közül a sodródást csak az akkor 46 éves Picsugin élte túl, száz kilóról ötvenre fogyva. A két utastársa holttestét a csónakban találták meg. A túlélőt Magadánba szállították, és október végén engedték ki a kórházból, amit követően hazautazott Ulan-Udéba.

Később a hajózási szabályok megsértésével és hamis dokumentum tudatos felhasználásával vádolták meg. A nyomozás szerint a szahalini kis hajók állami felügyelőségéhez a katamaránról olyan adásvételi szerződést nyújtott be, amelyben a motor műszaki adatai nem feleltek meg a valóságnak. Emellett nem tisztította meg a hűtőrendszert a sólerakódástól, ami a végzetes meghibásodáshoz vezetett. Ráadásul Picsugin nem volt jogosult a katamaránnal 1,6 tengeri mérföldnél távolabb hajózni a parttól, a baleset pedig 19,2 kilométerre a parttól következett be.

Az Ohotszki-tengeren való sodródás közben elhunyt 15 éves Ilja anyja februárban a bíróságon kijelentette, hogy Picsugint tartja felelősnek a fia haláláért. A vádlott ezt csak részben ismerte el.

A javító kényszermunkára ítélt férfi fizetésének 10 százalékát az ítélet értelmében le fogják vonni az állam javára. Az ügyészség korábban háromévi büntetőtábor és 50 ezer rubel pénzbírság kiszabását kérte. A védelem mérlegeli a fellebbezés lehetőségét.

Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat

Az Egyesült Államok hétfőn megkezdte a Hormuzi-szoros iráni részeinek a blokádját – jelentette be az amerikai erők parancsnoksága a napokban. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezzel összefüggésben azt mondta: az USA a többi között a nukleáris programok megszüntetését, a tengerszoros újranyitását, valamint a proxy terroristacsoportok támogatásának megszüntetését várja el Irántól.
 

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók

Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak.

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

Lengyelország a toplista élén, erre sokat költenek
Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra
