Infostart.hu
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Napkelte a Colosseumnál, mely az ókori Róma hatalmas amfiteátruma volt, ma pedig nevezetes látványossága az olasz fővárosnak.Forrás: Michal Krakowiak/Getty Images
Egészen más lesz a Colosseum környéke

Félidőhöz érkezett a Forum Romanum és a Colosseum közötti régészeti terület teljes megújítása, amely során az egész területet gyalogos övezetté alakítják át.

A csaknem hárommillió lakosú olasz főváros a világ egyik legrégebbi, szabadtéri régészeti területét őrzi, amelyen évente majdnem harminc millió látogató halad végig. Az ókori emlékeket kettészeli a Velence tértől a Forum Romanumon át a Colosseum amfiteátrumáig tartó sugárút, amelynek két oldalán, sorrendben, Traianus, Julius Caesar, Augustus, Nerva fóruma sorakozik, valamint Maxentius bazilikája.

A városrész hónapok óta építkezési területté alakult át: megszüntetik a járműforgalmat és az egész területet gyalogos övezetté alakítják át, hogy a sétáló zóna összekösse egymással az ókori fórumokat.

Nyolcszázötven méteres távolságról van szó, amelyet Benito Mussolini „diadalútként” 1932-ben nyitott meg. A fasizmus korának építészei nem sokat törődtek az ókori emlékekkel: amit a sugárút vonalán találtak, lebontották, a többit pedig kockakövekkel fedték be.

„A második világháború után az utat megnyitották az autóforgalom előtt, és ide tervezték Róma első kereskedelmi központját, ami szerencsére nem valósult meg” – mondta el a városfejlesztési projektben résztvevő Gianni Pittiglio művészettörténész a sajtólátogatáson az MTI-nek.

A beavatkozás során eltávolítják a járdákat, a fekete kockaköveket az ókort idéző világosabb márvánnyal és travertino-kővel helyettesítik. Az évszázadok során megsemmisült padlózat rajzait, vagy a harmincas években lebontott épületek nyomát is feltüntetik. Információs pontokat alakítanak ki, padokat állítanak fel – sorolta a művészettörténész.

Az út átalakításának célja az, hogy a Velence tértől a Colosseum felé tartó turisták ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem méterről méterre „átérezzék” a történelmet, hiszen már semmi nem akadályozza meg, hogy letérjenek a köztársaságkori Kúriánál vagy Traianus császár piacánál.

A tavalyi jubileumi szent év költségvetéséből nyert huszonöt millió euróból finanszírozott beruházás a tervek szerint június elejére készül el.

Decemberben a Colosseum melletti új, muzeális metrómegállót nyitották meg, márciusban a Colosseum legkülső gyűrűjének rekonstrukcióját adták át, és megkezdték a sugárút fölötti ötezer négyzetméteres reneszánsz palotakomplexum helyreállítását is.

Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat
Az Egyesült Államok hétfőn megkezdte a Hormuzi-szoros iráni részeinek a blokádját – jelentette be az amerikai erők parancsnoksága a napokban. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezzel összefüggésben azt mondta: az USA a többi között a nukleáris programok megszüntetését, a tengerszoros újranyitását, valamint a proxy terroristacsoportok támogatásának megszüntetését várja el Irántól.
 

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Árrobbanás rázza meg az európai vegyipart, már a termelés is veszélyben

Az európai vegyipar egyre nagyobb nyomás alá kerül az emelkedő energiaárak és a geopolitikai feszültségek miatt, ami már most is jelentős áremelkedéseket okoz az alapanyagok piacán. A költségek növekedése nemcsak az ipart érinti, hanem fokozatosan megjelenik a fogyasztói árakban is, miközben a termelési kapacitások csökkenése tovább rontja a kilátásokat. A kialakuló helyzet az egész európai gazdaság versenyképességét veszélyeztetheti - írja a Bloomberg.

Fordulat a magyar iparban? Egy ágazat hirtelen szárnyra kapott, miközben minden más esik szét

Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik - több alágazat viszont mélyen mínuszban van.

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

