Egészen más lesz a Colosseum környéke

A csaknem hárommillió lakosú olasz főváros a világ egyik legrégebbi, szabadtéri régészeti területét őrzi, amelyen évente majdnem harminc millió látogató halad végig. Az ókori emlékeket kettészeli a Velence tértől a Forum Romanumon át a Colosseum amfiteátrumáig tartó sugárút, amelynek két oldalán, sorrendben, Traianus, Julius Caesar, Augustus, Nerva fóruma sorakozik, valamint Maxentius bazilikája.

A városrész hónapok óta építkezési területté alakult át: megszüntetik a járműforgalmat és az egész területet gyalogos övezetté alakítják át, hogy a sétáló zóna összekösse egymással az ókori fórumokat.

Nyolcszázötven méteres távolságról van szó, amelyet Benito Mussolini „diadalútként” 1932-ben nyitott meg. A fasizmus korának építészei nem sokat törődtek az ókori emlékekkel: amit a sugárút vonalán találtak, lebontották, a többit pedig kockakövekkel fedték be.

„A második világháború után az utat megnyitották az autóforgalom előtt, és ide tervezték Róma első kereskedelmi központját, ami szerencsére nem valósult meg” – mondta el a városfejlesztési projektben résztvevő Gianni Pittiglio művészettörténész a sajtólátogatáson az MTI-nek.

A beavatkozás során eltávolítják a járdákat, a fekete kockaköveket az ókort idéző világosabb márvánnyal és travertino-kővel helyettesítik. Az évszázadok során megsemmisült padlózat rajzait, vagy a harmincas években lebontott épületek nyomát is feltüntetik. Információs pontokat alakítanak ki, padokat állítanak fel – sorolta a művészettörténész.

Az út átalakításának célja az, hogy a Velence tértől a Colosseum felé tartó turisták ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem méterről méterre „átérezzék” a történelmet, hiszen már semmi nem akadályozza meg, hogy letérjenek a köztársaságkori Kúriánál vagy Traianus császár piacánál.

A tavalyi jubileumi szent év költségvetéséből nyert huszonöt millió euróból finanszírozott beruházás a tervek szerint június elejére készül el.

Decemberben a Colosseum melletti új, muzeális metrómegállót nyitották meg, márciusban a Colosseum legkülső gyűrűjének rekonstrukcióját adták át, és megkezdték a sugárút fölötti ötezer négyzetméteres reneszánsz palotakomplexum helyreállítását is.