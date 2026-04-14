A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Az amerikai elnök kedden alaposan kiosztotta az olasz miniszterelnököt és a pápát is, aki Trump szerint nem érti, Irán mekkora fenyegetés.

Sokkol, hogy Giorgia Meloni nem akar segíteni nekünk a háborúban, XIV. Leó pápának pedig fogalma sincsen, mi történik Iránban – idézte a Coriere della Sera Donald Trump szavait, aki az olasz napilapnak exkluzív telefoninterjút adott kedden.

Az amerikai elnök azt kérdezte az olaszoktól, tetszik-e nekik, hogy olyan miniszterelnökük van, aki „semmit nem tesz a kőolaj(ellátás) érdekében”. „Ez tetszik az embereknek? Sokkolt engem (Meloni). Azt hittem, van bátorsága, tévedtem” – jelentette ki az amerikai elnök.

Trump hangoztatta, Meloni azt állítja, hogy Olaszország nem akar belekeveredni a háborúba, „annak ellenére, hogy Olaszország onnan jut kőolajhoz, annak ellenére, hogy Amerika nagyon fontos Olaszország számára. Azt gondolja, hogy Olaszországot nem kell bevonni. Azt gondolja, hogy Amerikának kell elvégeznie a munkát helyette”.

A Corriere della Sera felvetésére, miszerint az olasz kormányfő elfogadhatatlannak nevezte Donald Trump korábbi kijelentéseit XIV. Leó pápáról, az amerikai elnök úgy válaszolt, „Meloni az elfogadhatatlan, mert nem érdekli, ha Iránnak atomfegyvere van, és Olaszországot két perc alatt a levegőbe tudná repíteni, ha lehetősége lenne rá.”

A Fehér Ház vezetője megjegyezte, hogy legalább egy hónapja nem beszél Giorgia Melonival, „mivel (Meloni) nem akar nekünk segíteni a NATO-val, nem akar segíteni, hogy megszabaduljunk az atomfegyverektől. Nagyon más, mint amilyennek gondoltam”.

A napilap által készített hatperces interjúban Donald Trump azt fejtegette, hogy Európa belülről pusztítja el magát migrációs és energiapolitikájával. Úgy vélte, hogy az egész világon Európa fizeti a legdrágább árat az energiáért, mégsem áll készen, hogy a Hormuzi-szorosért harcoljon.

Az európaiak „Donald Trumptól függnek, neki kell nyitva tartania (a szorost)” – jelentette ki.

Ami XIV. Leó békefelhívását illeti, Trump azt mondta, a pápa nem érti, hogy Irán nukleáris veszélyt jelent. „Nem érti, és nem kellene háborúról beszélnie, mert fogalma sincsen, mi történik. Nem érti, hogy Iránban egy hónappal ezelőtt negyvenkétezer tüntetőt öltek meg” – hangoztatta.

Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban Trump azt mondta: „barátom volt”. Hozzátette, „rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt)”.

Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint

Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint. Időközben az ukrán elnök bejelentette, hogy két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban azt mondta: ha meg is indul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása.
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott. Az amerikai kereskedés kifejezetten optimista hangultaban telik: a befektetők láthatóan óvatosan optimisták az iráni konfliktus rendezését illetően.

Elképesztő bérigények a nyaralóhelyeken: kiderült, mennyi pénzt várnak el idén a vendéglátósok

Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

Tracking data analysed by BBC Verify shows at least four ships linked to Iran have crossed the waterway, after the start of a US blockade on Iranian ports.

2026. április 14. 20:10
Szerbia „nem felejt", indul a harcidrón-gyártás
2026. április 14. 18:51
„Jó szövetséges volt" – Orbán Viktortól búcsúzkodik a lengyel szuvernisták vezéralakja, és keményen nekiment Magyar Péternek
