2026. április 13. hétfő Ida
Szudánban több száz embert mészárolt le a hadsereggel szemben álló milícia el-Fáser bevétele után
Szudán az éhhalál szélén

Milliók szenvednek súlyos élelmiszerhiánytól Szudánban, naponta legfeljebb egyszer jutnak ennivalóhoz - hívta fel az afrikai ország egyre növekvő élelmiszerválságára a figyelmet hétfőn közölt jelentésében nemzetközi humanitárius szervezetek egy csoportja.

A szudáni hadsereg és a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között zajló fegyveres konfliktus a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságát idézte elő, mivel a héten már a harmadik évébe lépő harcok miatt millióknak kellett elmenekülniük otthonaikból.

„A konfliktus főként Észak-Dárfúrt és Dél-Kordofánt sújtja, ahol családok milliói legfeljebb naponta egyszer jutnak élemhez” – mutatott rá a jelentést készítő Akció az Éhezés Ellen, a CARE International, a Nemzetközi Menekültügyi Tanács, a Mercy Corps és a Norvég Menekültügyi Tanács (NRC). A csoport hangsúlyozta, hogy a térségben élők gyakran egész nap éheznek, és hogy túléljék, leveleket vagy állati takarmányt esznek.

A szudáni kormány tagadja, hogy a lakosság éhezne az országban, az RSF pedig elhárítja magától a humanitárius válság kialakulása miatti felelősséget az ellenőrzése alatt álló régiókban.

A humanitárius szervezetek közlése szerint a szudáni lakosság 61,7 százaléka, 28.9 millió ember élelmezés-biztonsága van súlyos veszélyben.

Az ENSZ kiterjedt atrocitásokról és etnikai alapú erőszakhullámokról számolt be. Az éhezést globálisan nyomon követő adatok alapján tavaly novemberben erősítették meg először, hogy a lakosság éhezik al-Fasírban és Kadugliban. Idén februárban pedig az ENSZ szakosított szervezete megállapította, hogy az észak-dárfúri Um Baruban és Kernoiban a lakosság akut alultápláltságtól szenved.

A jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy a segélyszervezetek forráshiánya csökkenti a reagálási képességüket.

Emellett kiemelték, hogy a humanitárius válsághelyzet a nőket és lányokat aránytalanul nagyobb mértékben sújtja. A nők által vezetett háztartásokban háromszor nagyobb valószínűséggel tapasztalható élelmiszer-bizonytalanság, mint az olyanokban, amelyeket egy férfi irányít. A pusztító háborúban az ENSZ adatai szerint több mint 40 ezer ember vesztette életét, ám a segélyszervezetek szerint a valódi szám ennek sokszorosa lehet.

Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

Az iráni fejlemények közepette a sajtó munkatársainak kérdéseire reagált Donald Trump. Szóba került Orbán Viktor vasárnapi veresége is.

A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók

A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

