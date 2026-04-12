A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően az összes, a "különleges hadművelet" övezetében harcoló orosz csapatcsoportosítás április 11-én moszkvai idő szerinti 16.00 órától szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt.

A beszámoló szerint az ukrán erők ezzel szemben Dnyipropetrovszk megyében éjszaka három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszk térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték. Szumi megyéből három meghiúsított támadási kísérletről számolt be a hadijelentés, egyről Kindrativka, kettőről Nova Szics körül, valamint egy meghiúsított támadásról a donyecki régióban lévő a Kaleniki település könyékéről

A minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. A beszámoló szerint az ukrán alakulatok két repülőgéptípusú pilóta nélküli légi járművet vetettek be a Kurszk és Belgorod megye területén. A támadás következtében civilek sebesültek meg, köztük egy gyermek.

Ezen kívül 258 alkalommal lőtték meg sorozatvetőkkel, tüzérségi lövegekkel, tankokkal és aknavetőkkel a határmenti területeket és az orosz állásokat, 1329 támadást hajtottak végre FPV-drónokkal, 375 alkalommal dobtak le lőszereket, köztük 67 alkalommal oktokopter típusú és 15 alkalommal pedig repülőgép típusú drónokról.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország a húsvéti fegyvernyugvás lejártát követően mindaddig folytatni fogja a "különleges hadműveletet" Ukrajnában, amíg el nem éri a kitűzött céljait. Hangsúlyozta, hogy Moszkva "tartós békét" akar, és "már ma" készen áll rá, de a béke szerinte csak akkor jöhet el, "ha biztosítjuk érdekeinket".

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek meg kell hoznia "azokat a jól ismert döntéseket".