2026. április 12. vasárnap
Az ukrán fegyveres erõk 65. önálló gépesített dandárja sajtószolgálatának képén katonák útnak indítanak egy FPV drónt (First Person View) a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen tartott gyakorlatozáson az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2026. április 11-én.
Nyitókép: Andrij Andrijenko

Az ukránok megsértették a tűzszünetet - mondják az oroszok

Infostart / MTI

Több alkalommal megsértette az ukrán fél az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően az összes, a "különleges hadművelet" övezetében harcoló orosz csapatcsoportosítás április 11-én moszkvai idő szerinti 16.00 órától szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt.

A beszámoló szerint az ukrán erők ezzel szemben Dnyipropetrovszk megyében éjszaka három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszk térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték. Szumi megyéből három meghiúsított támadási kísérletről számolt be a hadijelentés, egyről Kindrativka, kettőről Nova Szics körül, valamint egy meghiúsított támadásról a donyecki régióban lévő a Kaleniki település könyékéről

A minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. A beszámoló szerint az ukrán alakulatok két repülőgéptípusú pilóta nélküli légi járművet vetettek be a Kurszk és Belgorod megye területén. A támadás következtében civilek sebesültek meg, köztük egy gyermek.

Ezen kívül 258 alkalommal lőtték meg sorozatvetőkkel, tüzérségi lövegekkel, tankokkal és aknavetőkkel a határmenti területeket és az orosz állásokat, 1329 támadást hajtottak végre FPV-drónokkal, 375 alkalommal dobtak le lőszereket, köztük 67 alkalommal oktokopter típusú és 15 alkalommal pedig repülőgép típusú drónokról.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország a húsvéti fegyvernyugvás lejártát követően mindaddig folytatni fogja a "különleges hadműveletet" Ukrajnában, amíg el nem éri a kitűzött céljait. Hangsúlyozta, hogy Moszkva "tartós békét" akar, és "már ma" készen áll rá, de a béke szerinte csak akkor jöhet el, "ha biztosítjuk érdekeinket".

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek meg kell hoznia "azokat a jól ismert döntéseket".

oroszország

ukrajna

tűzszünet

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Kijött az este fél 7-es részvételi adat

Egy falu, ahol mindenki leszavazott

A szavazás helyett aludt a kunhegyesi férfi - választási hírek folyamatosan

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Hat fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs továbbra is a kiesőzónában vesztegel, míg az újonc Sunderland a tizedik helyre lépett előre.

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

