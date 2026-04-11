2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
A Fõvárosi Állat- és Növénykert egyik barnamedvéje a Mackóvasárnap elnevezésû program látványetetésén 2026. február 1-jén.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Megszólalt a nyírfa, panaszkodott a folyó – tanácskozás Norvégiában

Élőlényközi tanácsot tartottak, ahol az is kiderült, mit gondolnak a rókák a madarakról.

„Nagy a kérésem az emberekhez” – jelentette ki az északi denevér.

Az összegyűlt rénszarvasok, farkaszuzmók, lápvidékek seregéhez szólva felidézte: az emberektől azt kéri, gondolkozzanak másként, és értsék meg, hogy kapcsolatban állnak vele – írta meg a Guardian.

A norvégiai Oppdalban ugyanis interspecies council-t, tehát élőlényközi tanácst tartottak. A cikkben emlékeztetnek: az 1980-as években John Seed és Joanna Macy környezetvédők dolgozták ki az „összes lény tanácsa” nevű formátumot. A Phoebe Tickell által kidolgozott élőlényközi tanácsok pedig mindig egy adott ügy megvitatására ülnek össze. A facilitátorok és ökológusok első körben azonosítják a fő érintett fajokat, majd pedig hozzájuk rendelik emberi képviselőiket. Az ülés eredményeként született döntést/kiáltványt hatásvizsgálatnak is alávetik.

Mind a 38 résztvevő egy adott állatot vagy növényt képviselt tehát a megbeszélésen, amely a lények szükségleteiről, nehézségeiről, és Oppdalra vonatkozó elképzeléseikről szólt. A kizárólag helyiek részvételével zajló tanácskozáson egy kőtörőfű(t képviselő ember) kijelentette: az embereknek lassítaniuk kell, és odafigyelniük a természet térigényeire. Mint írják, a nyírfa azon aggódott, hogy túl sok van belőle.

„Őt kedvelem”

– mutatott rá egy róka egy madárra, hangosan kiáltva. A cikkben hozzáteszik, a Driva folyó elcsukló hangon, érzelmeivel küszködve elmondta: erőforrásnak tekintik, nem pedig azt értékelik, mennyit ad a tájnak.

A gyűlés egyik résztvevője, Patricia Schneider-Marin (norvég lucfenyő/építész) építész mivoltában nyilatkozva elmondta: a legfontosabb, hogy a fajok közti empátiát építsék, nem a számadatok állnak a középpontban. Az ötletgazda Tickell szerint bármilyen tökéletlen is a képviselet, akkor is jobb a semminél. Remélik, hosszú távon is növekedni fog az empátia. A Guardian hangsúlyozza, hogy az oppdali lények elveket fogalmaztak meg az emberi kormányzás számára, amelyeket kiáltványként fognak közzétenni. A legnagyobb kihívás az, hogy valódi döntési jogköreik legyenek szilárd módszertani alapokon. Kudarc lenne, ha mindössze kirakatmegoldásként kapnának teret – véli Phoebe Tickell ötletgazda.

Mint a cikkben írják, világszerte egyre többen ismerik el a természet jogait, és azt is, hogy a kormányzatban is lehetne befolyása a természetnek. Az Egyesült Királyságban már 13 helyi tanács ismerte el 2023 óta a folyók jogait. A Guardian szerint egyre több szervezet ad helyet a természetnek az igazgatótanácsokban.

