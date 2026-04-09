Stockholm, Sweden - July 14, 2025: Polis car Volvo XC60 from 2023 driving on a swedish country road.
Nyitókép: falun/Getty Images

Már róják az utakat a „mindent látó radarral” felszerelt rendőrautók

Infostart

Svédországban szolgálatba álltak az első, beépített sebességmérő radarral felszerelt rendőrautók.

Svédországban nemrég szolgálatba álltak azok a rendőrautók, amelyek teljesen új fejlesztésű, beépített radaros sebességmérővel és 360 fokos kamerarendszerrel figyelik a forgalmat, ráadásul menet közben is – írja a Sweden Herald híradása nyomán a Vezess.

Első körben 350-500 rendőrautót szerelt fel a berendezéssel a svéd rendőrség, hosszabb távon viszont az a cél, hogy az összes szolgálati jármű megkapja a technikát. A „csodaradar” teljes egészében hazai fejlesztés: az autókat a Volvo biztosítja, a mérőrendszert pedig a jönköpingi központú Sensys Gatso Group fejlesztette. A két szereplő együttműködéséből született meg az a radaralapú rendszer, amely alapjaiban változtatja meg a sebesség-ellenőrzést

Ellentétben a hagyományos, lézeres rendszerekkel, ezzel az eszközzel nincs szükség arra, hogy a kezelő hajszálpontosan célra tartson, ráadásul a radar sokkal megbízhatóbban működik rossz látási viszonyok között is. A rendszer lelke a Sensys Gatso RS242-es egység, amely már messze túlmutat a klasszikus traffipaxokon.

Az eszköz egyszerre több járművet is képes követni, miközben másodpercenként 18 mérést végez. Nemcsak az előtte haladókat figyeli, hanem a szemből érkezőket és a távolodókat is, ráadásul mindezt úgy, hogy a rendőrautó közben halad.

A pontosság tűréshatára álló helyzetben 1 km/h, menet közben 3 km/h körüli, a mérési tartomány pedig bőven 250 km/h fölé nyúlik, de akár 350 km/h-s sebességeket is képes kezelni. A tervezés során arra is figyeltek, hogy a készülék szinte láthatatlan maradjon: a radar a lökhárító mögé került, a központi egység a csomagtartóban kapott helyet, a kezelőfelület pedig a műszerfalba integrálva jelenik meg. Emellett a kamerát a visszapillantó mögötti szenzorszigetbe építették, így kívülről szinte semmi nem utal arra, hogy az adott autó éppen mér.

Amennyiben az érzékelő gyorshajtást észlel, automatikusan lefényképezi a vétkest, rögzíti a sebességet, az időpontot és a helyszínt. A svédek azonban továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy lehetőség szerint azonnal megállítsák a szabályszegőt, mert szerintük ennek van a legerősebb visszatartó hatása.

Mindezeken túl a járőrkocsikba 360 fokos kamerarendszer is került, amely mesterséges intelligencia segítségével figyeli a forgalmat. A rendszer képes rendszámokat felismerni, kiszúrja a záróvonal átlépését, a követési távolság be nem tartását, a biztonsági öv használatának hiányát vagy akár a mobilozást is. Az egész fejlesztés célja, hogy a svéd rendőrautók képesek legyenek „látni, rögzíteni és bizonyítani”.

Ráadásul a „szuperradar” nem csak az autókat figyeli, hanem a kerékpárosokat is, akik gyalogos övezetekben nem haladhatnak gyorsabban 7 kilométer per óránál, a 10-et átlépők ellen pedig akár intézkedhetnek is.

Mint írják, a technológia a következő 2-4 éven belül Nyugat-Európában többfelé is megjelenhet, különösen azokban az országokban, ahol már most is erős az automatizált ellenőrzés. Magyarországon viszont egyelőre nincs tervben a rendőrautókba épített, menet közbeni radaros mérés bevezetése.

Lecserélték Szoboszlait, kétgólos hátrányba került Párizsban a Liverpool: 2-0
A két keddi idegenbeli győzelem után meglepetésre a Barcelona is két góllal kikapott otthon az Atletico ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogok, amiért az ellenfelük, a PSG volt az egyetlen pályaválasztó csapat a BL-negyeddöntők első körében, amely hazai pályán győzni tudott. A Liverpool végig alárendelt szerepet játszott, Szoboszlait és Kerkezt is lecserélték. A visszavágók jövő kedden lesznek.
 

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

J. D. Vance elutazott Budapestről, Pakisztánba indult az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára. J. D. Vance késő este el is repült Budapestről.
 

Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

Ennyit lehet keresni a Sparnál: friss adatok a létszámról, a bérekről és a juttatásokról.

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange strikes as fragile US-Iran ceasefire under strain

Tehran warns it will respond if Israel doesn't immediately stop attacks on Lebanon, where at least 182 people have been killed.

