Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében

Az amerikai titkosszolgálat vizsgálatot indított a vasárnap hajnalban, a Fehér Ház közelében hallott lövések ügyében – számolt be az ügyről a BBC, amit a Blikk szemlézett.

A hatóságok közlése szerint a rendőrök helyi idő szerint nem sokkal éjfél után érkeztek a helyszínre, miután bejelentés érkezett lövöldözésről a Lafayette Park környékéről. A terület átvizsgálása során az elnöki rezidenciától északra fekvő parkot és a környező utcákat is átkutatták.

A titkosszolgálat tájékoztatása szerint sem gyanúsítottat, sem sérülteket nem találtak, ugyanakkor egy feltételezett jármű és egy lehetséges elkövető után továbbra is nyomoznak.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a Fehér Ház működése zavartalan, ugyanakkor fokozott biztonsági intézkedések vannak érvényben.

A Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung korábban azt közölte az X-en, hogy Trump a húsvéti hétvégén folyamatosan dolgozott a Fehér Házban.

A Fehér Ház hivatalosan azonban nem reagált az incidens kapcsán a BBC megkeresésére.