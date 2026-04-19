ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap Emma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án. Négy nap alatt ez a negyedik hely, ahol megsérült az orosz gázt szállító Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. A négy lyukból kettő Svédország, kettő pedig Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Svéd szeizmológusok 26-án két robbanást észleltek a vezetékpár nyomvonalán.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség

Erotikus modell robbanthatta fel az Északi Áramlatot

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy ukrán elitegység tervezte meg és hajtotta végre az Északi Áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadást – állítja új könyvében Bojan Pancevski, a The Wall Street Journal oknyomozó újságírója. A szerző négyévnyi kutatómunka után publikálta eredményeit a szabotázsakció hátteréről.

A „Az Északi Áramlat felrobbantása – a szabotázs igaz története, amely megrázta Európát” című kötet szerint a műveletet gazdag magánszemélyek finanszírozták, a csapatot pedig két ukrán hírszerző állította össze. A szerző szerint a kockázatos akcióhoz nem hivatásos ügynököket, hanem speciálisan képzett civileket toboroztak - írja az index.hu.

A könyv egyik legvitatottabb részlete egy „Freya” álnevű nő szerepvállalása, aki a szerző szerint kulcsszerepet játszott a robbanótöltetek elhelyezésében.

Pancevski állítása szerint

a korábban erotikus modellként dolgozó nő tehetséges búvárként került a látómezőbe,

és a legnehezebb időjárási körülmények között, mintegy 80 kilogrammnyi felszereléssel hajtott végre merüléseket a gázvezetékeknél.

A beszámoló szerint a szabotázs célja az volt, hogy megbénítsák az orosz energiakivitelt, ezáltal csökkentve Moszkva háborús bevételeit.

Pancevski megjegyzi, hogy a nyomozó hatóságokat kezdetben megtévesztette a búvárnő civil múltja, és nehezen hitték el, hogy képes volt egy ilyen nagy stresszel járó katonai küldetés teljesítésére. Információi szerint a nő azóta az ukrán hadsereg kötelékében taktikai búvárkodást oktat.

Kezdőlap    Külföld    Erotikus modell robbanthatta fel az Északi Áramlatot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Össze fog ütközni két szupermasszív fekete lyuk, és ezt a Földön is érezni fogjuk

Össze fog ütközni két szupermasszív fekete lyuk, és ezt a Földön is érezni fogjuk

Csillagászok egy eddig blazárnak vélt, rendkívül fényes objektumról derítették ki, hogy valójában két szupernagy tömegű fekete lyuk alkotja, melyek egymás körül keringve akár száz éven belül összeolvadhatnak - írta meg a Live Science.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért

Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért

Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a social media post, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal is not reached.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 19. 18:20
Most az irániak keménykednek az Egyesült Államokkal
2026. április 19. 17:18
Zsinagógára támadtak
×
×