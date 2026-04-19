A „Az Északi Áramlat felrobbantása – a szabotázs igaz története, amely megrázta Európát” című kötet szerint a műveletet gazdag magánszemélyek finanszírozták, a csapatot pedig két ukrán hírszerző állította össze. A szerző szerint a kockázatos akcióhoz nem hivatásos ügynököket, hanem speciálisan képzett civileket toboroztak - írja az index.hu.

A könyv egyik legvitatottabb részlete egy „Freya” álnevű nő szerepvállalása, aki a szerző szerint kulcsszerepet játszott a robbanótöltetek elhelyezésében.

Pancevski állítása szerint

a korábban erotikus modellként dolgozó nő tehetséges búvárként került a látómezőbe,

és a legnehezebb időjárási körülmények között, mintegy 80 kilogrammnyi felszereléssel hajtott végre merüléseket a gázvezetékeknél.

A beszámoló szerint a szabotázs célja az volt, hogy megbénítsák az orosz energiakivitelt, ezáltal csökkentve Moszkva háborús bevételeit.

Pancevski megjegyzi, hogy a nyomozó hatóságokat kezdetben megtévesztette a búvárnő civil múltja, és nehezen hitték el, hogy képes volt egy ilyen nagy stresszel járó katonai küldetés teljesítésére. Információi szerint a nő azóta az ukrán hadsereg kötelékében taktikai búvárkodást oktat.