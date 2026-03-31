ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.4
usd:
336.94
bux:
122244.37
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
ARÉNA - PODCASTOK
Irán legnagyobb olajterminálja a Harg-sziget.
Nyitókép: Wikipédia

Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák” – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times című londoni újságnak.

Az interjúban Trump elnök arról beszélt, hogy ehhez meg kellene szállni a Harg-szigetet. „Talán elfoglaljuk, talán nem. Sok lehetőségünk van. De ez azt is jelentené, hogy egy ideig ott kell maradnunk” – mondta a brit újságnak. Amikor a Financial Times arról érdeklődött, nem aggasztja-e, hogy az irániak alaposan megerősítették a szigetet, azt válaszolta: „Nem hiszem, hogy lenne védelmük. Nagyon könnyen elfoglalhatnánk.”

A lap annak kapcsán kérdezgette az elnököt, hogy további 3500 amerikai katona érkezett a Közel-Keletre, és egyre nagyobb a félelem a konfliktus kiterjedése miatt.

Donald Trump ugyanakkor azt állította, hogy jól haladnak az USA és Irán közötti – pakisztáni közvetítéssel folyó – tárgyalások. Ám arra már nem válaszolt, hogy hamarosan sikerül-e tűzszünetet kötni. Sokat sejtetően csak annyit mondott: „Elég gyorsan meg lehetne egyezni”.

De miért éppen a Harg-sziget?

Ennek kettős oka lehet. Az egyik az, hogy itt van Irán legnagyobb tengeri olajátrakó helye. Az ország part menti vizei ugyanis sekélyek, viszont a szárazföldtől alig 24 kilométerre lévő Harg-szigetnél már elég mély a tenger ahhoz, hogy még a legnagyobb tankerek is kiköthessenek, és akár negyedmillió tonnányi nyersolajat a tartályaikba töltsenek. A nafta tengeralatti csővezetéken érkezik a szigetre, ahonnan a hajók – Hormuzi-szoroson keresztül – főleg Ázsiába viszik mivel Kína, Japán és Dél-Korea a közel-keleti olaj legfőbb vásárlói.

Ha tehát Trump megszerzi az iráni olajterminált, akkor azzal az USA a legnagyobb csendes-óceáni riválisának, Kínának az energia ellátását vehetné a kezébe.

Ez pedig tagadhatatlan stratégiai előny lenne.

Ennek megfelelően az amerikai haderő nem is támadta a sziget olajlétesítményeit. Az elmúlt napokban csak katonai célpontokra mértek csapásokat. Haditengerészeti támaszpontot, fegyverraktárakat és katonai bázisokat pusztítottak el, de az olaj vezetéket, a tárolókat, vagy a tankhajók felöltő helyeit megkímélték.

Miközben az amerikai Központi Parancsnokság arról számolt be, hogy gyakorlatilag a sziget valamennyi katonai célpontja megsemmisült, Donald Trump szerint az olajlétesítmények érintetlenek maradtak.

„Csak egy szavamba kerülne – mondta – és szétrombolnánk a csővezetéket. De nagyon sokáig tartana az újjáépítése". Mindenesetre több elemző – köztünk a CBS tévétársaság szakértője, Aaron Maclean úgy véli, hogy a Harg-sziget megszerzésével Washington rá akarja kényszeríteni Iránt a Hormuzi-szoros megnyitására. Emellett azzal, hogy az amerikaiak ráteszik a kezüket a perzsa állam olajexportjára

rengeteg pénzt vehetnének ki az Iszlám Forradalmi Gárda zsebéből.

Mivel ezzel Teheránban is tisztában vannak, már megindult a fenyegetőzés. Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke a napokban azt nyilatkozta: ha az amerikai katonák megpróbálnának partra szállni a Harg-szigeten, akkor tűzesőt zúdítanak a nyakukba, és ugyanez várna rájuk, amennyiben meg akarnák vetni a lábukat az iráni szárazföldön.

És ez a másik ok, ami miatt a Harg-sziget fontos az amerikaiaknak.

Tökéletes támaszpont lenne egy szárazföldi hadművelethez. Egyrészt mert közel van, másrészt mert még a legnagyobb csapatszállító hajók is ki tudnának itt kötni. Megfigyelők szerint a március 13-án a szigetre zúdított elsöprő erejű amerikai támadás akár a partraszállás előkészítésének is tekinthető, de a végleges döntést Washingtonban még nem hozták meg – írja a BBC.

Bár a Pentagon már állítólag kidolgozta az Irán elleni szárazföldi hadjárat részletes terveit, Trump elnök egyelőre még kivár. Nyilván számításba veszi, hogy a lassan egy hónapja tartó légi háború dacára az iszlám köztársaságnak még mindig nagyon komoly rakéta- és drónkészletei vannak, amikkel további, súlyos csapásokat mérhet az Öböl-térség országaira. Ha pedig megindul a szárazföldi támadás, akkor Irán már bizonyosan nemcsak a környék olaj-ipari létesítményeit pusztítaná, hanem a sótalanító üzemeket is tönkre tehetné és ezzel több millió ember maradna ivóvíz nélkül.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?

donald trump

irán

öböl-válság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat" – miért fontos a Harg-sziget?
„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák” – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?

Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×