Large cargo and tanker ships at Shahid Rajai port from Qeshm island pier, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

Ázsia csaklizhatja el az Európába induló dízelt

A Bloomberg szúrta ki, hogy már három hajó is irányt változtatott útközben.

Az emelkedő energiaárak végett egyre gyakrabban változtatják céljukat meg az olaj- és gázszállító tankerek – írta meg a Handelsblatt. Mint a cikkben olvasható, Európa az ázsiai országokkal áll a legnagyobb konkurenciaharcban.

Hétfőn három, dízellel megtöltött olajszállító hajó is irányt váltott az Atlanti-óceánon, eredetileg Európa felé tartottak.

Az Aliai, a Minerva Vaso és a Grand Ace6 nevű hajók az elmúlt hetekben az USA-ban vételeztek dízelt, majd pedig ketten Amszterdamba indultak el, egyikük pedig Gibraltár irányába.

A Grand Ace6 mindeközben már a nyugat-afrikai Togo felé tart, a másik két hajó pedig Dél-Afrika irányába. Ezek a helyszínek arról ismertek, hogy az Ázsiába tartó hajók ott szoktak megállót beiktatni – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, ahogyan Ázsia, Európa is rá van szorulva az energiahordozók importjára, a szükséges üzemanyag-mennyiségnek csak egy részét tudja kontinensünk saját finomítóiban előállítani. A nyersolaj jelentős részét Európa Norvégiából és az USA-ból kapja – állítja a Handelsblatt. Az ázsiai országok normál esetben energiaszükségletüket nagyrészt az öbölmenti államokból fedezik, most viszont Európával keverednek harcba a készletekért.

Hozzáteszik, nem először történik hasonló dolog. Március elején is átirányítottak már egy gázszállító hajót Ázsia irányába. A háború miatt jelentősen kevesebb gáz érhető el a világpiacon, Európa Ázsiával versenyez. Kína pedig gázellátásának körülbelül 30 százalékát Katarból kapta legutóbb.

Általában a hajó indulása előtt véglegesítik, az hova tart. Ugyanakkor ha valaki többet fizet, mint az eredeti vevő, teljes mértékben lehetséges, hogy útvonalat változtatnak. Egyes ázsiai országok a gázszállítások leállása esetén nem tudják biztosítani az ország áramellátását, és nem rendelkeznek nagy gáztározókkal sem. Így bármilyen áron megveszik most a gázt – olvasható a Handelsblatt cikkében.

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen.

Több év kihagyás után április 18-án visszatér az RTL képernyőjére Friderikusz Sándor.

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

