Ázsia csaklizhatja el az Európába induló dízelt

Az emelkedő energiaárak végett egyre gyakrabban változtatják céljukat meg az olaj- és gázszállító tankerek – írta meg a Handelsblatt. Mint a cikkben olvasható, Európa az ázsiai országokkal áll a legnagyobb konkurenciaharcban.

Hétfőn három, dízellel megtöltött olajszállító hajó is irányt váltott az Atlanti-óceánon, eredetileg Európa felé tartottak.

Az Aliai, a Minerva Vaso és a Grand Ace6 nevű hajók az elmúlt hetekben az USA-ban vételeztek dízelt, majd pedig ketten Amszterdamba indultak el, egyikük pedig Gibraltár irányába.

A Grand Ace6 mindeközben már a nyugat-afrikai Togo felé tart, a másik két hajó pedig Dél-Afrika irányába. Ezek a helyszínek arról ismertek, hogy az Ázsiába tartó hajók ott szoktak megállót beiktatni – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, ahogyan Ázsia, Európa is rá van szorulva az energiahordozók importjára, a szükséges üzemanyag-mennyiségnek csak egy részét tudja kontinensünk saját finomítóiban előállítani. A nyersolaj jelentős részét Európa Norvégiából és az USA-ból kapja – állítja a Handelsblatt. Az ázsiai országok normál esetben energiaszükségletüket nagyrészt az öbölmenti államokból fedezik, most viszont Európával keverednek harcba a készletekért.

Hozzáteszik, nem először történik hasonló dolog. Március elején is átirányítottak már egy gázszállító hajót Ázsia irányába. A háború miatt jelentősen kevesebb gáz érhető el a világpiacon, Európa Ázsiával versenyez. Kína pedig gázellátásának körülbelül 30 százalékát Katarból kapta legutóbb.

Általában a hajó indulása előtt véglegesítik, az hova tart. Ugyanakkor ha valaki többet fizet, mint az eredeti vevő, teljes mértékben lehetséges, hogy útvonalat változtatnak. Egyes ázsiai országok a gázszállítások leállása esetén nem tudják biztosítani az ország áramellátását, és nem rendelkeznek nagy gáztározókkal sem. Így bármilyen áron megveszik most a gázt – olvasható a Handelsblatt cikkében.