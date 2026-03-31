Nyitókép: Vera_Petrunina/Getty Images

Üzemanyag: így pánikolt be a világ

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
Világszerte drágul az üzemanyag az iráni háború következtében. Emellett egyre több ország kényszerül rendkívüli – néha bizarr intézkedések bevezetésére. Volt, ahol az öltözködés módosítására kérték a lakosokat.

Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, amely a globális olaj- és földgázszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala.

A további katonai fellépésről szóló amerikai fenyegetések ellenére Irán ellenáll és a szomszédos Öböl-országokat fenyegeti.

A helyzet nyomán az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az energiaárak, és a szakértők szerint az állapot nem lesz átmeneti, hanem tartós nyomást helyez majd a piacokra.

Az Egyesült Királyságban a benzin ára másfél éves csúcsra ugrott, és különösen drágult a dízel. A spekulációról szóló, ismétlődő vádak nyomán kormány jelezte: kész beavatkozni, ha a kereskedők indokolatlanul emelik az árakat. Ágazati szervezetük azonban tagadta, hogy nyerészkednének. A brit kabinet célzott támogatást nyújt azoknak az alacsony jövedelmű háztartásoknak, amelyek fűtőolajat használnak, hogy mérsékeljék a megélhetési költségek növekedését.

Írország ezzel párhuzamosan adócsökkentéssel próbálja enyhíteni a lakossági terheket, míg Ausztráliában inkább a fogyasztás visszafogására helyezik a hangsúlyt: egyes régiókban ingyenessé tették a tömegközlekedést, hogy csökkentsék az autóhasználatot és az üzemanyag iránti keresletet.

A legnehezebb helyzetben azok az országok vannak, amelyek szinte teljes mértékben energiahordozó-importra szorulnak.

Egyiptomban korlátozzák az éttermek és kávézók nyitvatartását – immár este 9-kor van záróra. A cél ezzel az, hogy visszafogják a közvilágítást. Emellett emelték az üzemanyagárakat is. A Fülöp-szigeteken, amely a kőolaj 98%-át importálja az Öbölből, vészhelyzetet vezettek be, annak nyomán, hogy a dízel és a benzin ára több, mint a duplájára ugrott. A takarékosság jegyében négynapos munkahetet vezetek be. Sri Lankán pedig már konkrét üzemanyag-fejadag rendszer van érvényben. Az autósok heti 15, a motorosok heti öt litert vásárolhatnak.

Délkelet-Ázsiában több helyen a lakosság viselkedését próbálják befolyásolni: Vietnámban az utazások csökkentésére, Thaiföldön pedig az energiafelhasználás visszafogására kérik az embereket. Itt hangzott el egy furcsa felhívás: az embereket nyáriasabb öltöködésre szólították fel, hogy korlátozhassák a klímaberendezések használatát.

Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?

„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák” – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen.

Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?

Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 07:31
Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten
2026. március 29. 21:00
Az oroszok új internethálózatot építenek
