Üzemanyag: így pánikolt be a világ

Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, amely a globális olaj- és földgázszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala.

A további katonai fellépésről szóló amerikai fenyegetések ellenére Irán ellenáll és a szomszédos Öböl-országokat fenyegeti.

A helyzet nyomán az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az energiaárak, és a szakértők szerint az állapot nem lesz átmeneti, hanem tartós nyomást helyez majd a piacokra.

Az Egyesült Királyságban a benzin ára másfél éves csúcsra ugrott, és különösen drágult a dízel. A spekulációról szóló, ismétlődő vádak nyomán kormány jelezte: kész beavatkozni, ha a kereskedők indokolatlanul emelik az árakat. Ágazati szervezetük azonban tagadta, hogy nyerészkednének. A brit kabinet célzott támogatást nyújt azoknak az alacsony jövedelmű háztartásoknak, amelyek fűtőolajat használnak, hogy mérsékeljék a megélhetési költségek növekedését.

Írország ezzel párhuzamosan adócsökkentéssel próbálja enyhíteni a lakossági terheket, míg Ausztráliában inkább a fogyasztás visszafogására helyezik a hangsúlyt: egyes régiókban ingyenessé tették a tömegközlekedést, hogy csökkentsék az autóhasználatot és az üzemanyag iránti keresletet.

A legnehezebb helyzetben azok az országok vannak, amelyek szinte teljes mértékben energiahordozó-importra szorulnak.

Egyiptomban korlátozzák az éttermek és kávézók nyitvatartását – immár este 9-kor van záróra. A cél ezzel az, hogy visszafogják a közvilágítást. Emellett emelték az üzemanyagárakat is. A Fülöp-szigeteken, amely a kőolaj 98%-át importálja az Öbölből, vészhelyzetet vezettek be, annak nyomán, hogy a dízel és a benzin ára több, mint a duplájára ugrott. A takarékosság jegyében négynapos munkahetet vezetek be. Sri Lankán pedig már konkrét üzemanyag-fejadag rendszer van érvényben. Az autósok heti 15, a motorosok heti öt litert vásárolhatnak.

Délkelet-Ázsiában több helyen a lakosság viselkedését próbálják befolyásolni: Vietnámban az utazások csökkentésére, Thaiföldön pedig az energiafelhasználás visszafogására kérik az embereket. Itt hangzott el egy furcsa felhívás: az embereket nyáriasabb öltöködésre szólították fel, hogy korlátozhassák a klímaberendezések használatát.