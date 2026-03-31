ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.31
usd:
332.92
bux:
121380.56
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Pete Hegseth védelmi miniszter Donald Trump amerikai elnök kabinetjének első ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago

Az Egyesült Államok „magasabb fokozatra kapcsol”, ha Irán nem adja fel

Infostart

Pete Hegseth tájékoztatót tartott az amerikai szándékokról, sejtelmesen fogalmazott a lényegi kérdésekben.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök a Pentagonban tájékoztatást adott az iráni háborúról kedden, az első ilyet március 19. óta.

Mint a Portfolio összefoglalójából kiderült, Hegseth szombaton meglátogatta a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Az iráni háború kapcsán kijelentette, az Egyesült Államoknak egyre több opciója van, Iránnak viszont egyre kevesebb. Megjegyezte, a következő napok döntőek lesznek a háborút illetően, de Irán már tehetetlen.

Pete Hegseth ajánlja az új iráni vezetésnek, hogy az előzőnél legyen bölcsebb, Donald Trump amerikai elnök pedig meg akar állapodni, de ha erre Irán nincs kész, magasabb fokozatra kapcsolnak az amerikaiak.

Úgy vélekedett, a légitámadások aláásták az iráni hadsereg harci szellemét, folyamatosak az iráni dezertálások, nincs ember, a katonai vezetők pedig frusztráltak emiatt.

Az amerikaiak szárazföldi beavatkozás lehetőségéről is szólt: nem zárta ki azt, épp a győzelem érdekében nem is árulja el a következő konkrét lépést, annál is inkább, mert Kína és Oroszország is Irán oldalán van.

Kezdőlap    Külföld    Az Egyesült Államok „magasabb fokozatra kapcsol”, ha Irán nem adja fel

amerika

irán

pete hegseth

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is tanulsz valamilyen idegen nyelvet? Ezekre a dolgokra mindenképp figyelj oda - a Duolingo kevés lesz

A folyamat egyik legfontosabb lépése a világos célok kitűzése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×