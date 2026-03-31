Az Egyesült Államok „magasabb fokozatra kapcsol”, ha Irán nem adja fel

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök a Pentagonban tájékoztatást adott az iráni háborúról kedden, az első ilyet március 19. óta.

Mint a Portfolio összefoglalójából kiderült, Hegseth szombaton meglátogatta a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Az iráni háború kapcsán kijelentette, az Egyesült Államoknak egyre több opciója van, Iránnak viszont egyre kevesebb. Megjegyezte, a következő napok döntőek lesznek a háborút illetően, de Irán már tehetetlen.

Pete Hegseth ajánlja az új iráni vezetésnek, hogy az előzőnél legyen bölcsebb, Donald Trump amerikai elnök pedig meg akar állapodni, de ha erre Irán nincs kész, magasabb fokozatra kapcsolnak az amerikaiak.

Úgy vélekedett, a légitámadások aláásták az iráni hadsereg harci szellemét, folyamatosak az iráni dezertálások, nincs ember, a katonai vezetők pedig frusztráltak emiatt.

Az amerikaiak szárazföldi beavatkozás lehetőségéről is szólt: nem zárta ki azt, épp a győzelem érdekében nem is árulja el a következő konkrét lépést, annál is inkább, mert Kína és Oroszország is Irán oldalán van.