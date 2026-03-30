Véget ért a hónapokon át tartó hajsza: lelőtték a körözött támadót

A szökevény Desmond Freeman 2025 augusztusában végzett két egyenruhással egy Victoria államban található kisvárosban. Az „erősen” felfegyverzett férfi ellen hajtóvadászat indult, majd most, hét hónappal később sikerülhetett végezni vele – írja a The Guardian alapján a 444.hu.

Hétfő reggel, röviddel fél kilenc után az ausztráliai Victoria államban a rendőrök lelőttek egy férfit, aki egy órákig tartó patthelyzet során sem volt hajlandó megadni magát – erősítette meg Mike Bush főbiztos. Bár hivatalosan nem nevezték meg az áldozatot, a hatóságok közölték, hogy ezzel lezárult a „Summit művelet”, amely egy régóta körözött fegyveres elfogására irányult.

A rendőrség 2025 augusztusa óta kereste a férfit – feltehetően a Freeman néven ismert gyanúsítottat –, aki a vádak szerint két rendőrt megölt, egy harmadikat pedig megsebesített, amikor házkutatás közben tüzet nyitott rájuk. A magát „szuverén állampolgárnak” valló férfi ezt követően fegyverekkel elmenekült, és hónapokon át tartó hajtóvadászat indult ellene.