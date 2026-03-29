A tűzoltók több mint 600 esethez vonultak ki, és további mintegy 300 bejelentést regisztráltak, míg az út- és parkfenntartó szolgálatok egyenként mintegy 400 beavatkozást végeztek. A legtöbb esetben kidőlt fák eltávolítására és károk helyreállítására volt szükség.

A városvezetés közlése szerint 68 óvoda, 46 általános iskola, 16 középiskola és egy kollégium szenvedett károkat, az enyhébb rongálódásoktól a súlyosabb esetekig, egy sportcsarnok tetőszerkezete például részben leszakadt. A legtöbb iskolai épület helyreállítása a közelgő húsvéti szünet idején megtörténhet, szükség esetén a tanulókat áthelyezik, míg az óvodák várhatóan már hétfőn újranyithatnak.

Károk keletkeztek sportlétesítményekben is, de

a Horvát Nemzeti Színház is megrongálódott.

A tájékoztatás szerint jelentős anyagi kár keletkezett, de halálos áldozata nem volt a viharnak, öt könnyebb sérültet regisztráltak.

A temetőkben is jelentős károk keletkeztek, különösen a Mirogojban, ahol több mint 200 fa dőlt ki. A városi parkokban keletkezett károk teljes felmérése a jövő hét elejére várható, a kidőlt fák száma meghaladhatja az ezret.

Andrej Plenković miniszterelnök úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy a közeledő újabb vihar nem lesz olyan erős, mint az utóbbi napokban tapasztalt. Hangsúlyozta, hogy a kormány minden szükséges támogatást megad a károk helyreállításához.

Magyarországon sincs vége

A Dunántúlon ma még viharosabb lehet az északi, északnyugati szél. Kiemelten a Bakony és a Balaton térségében kell óvatosnak lenni, hiszen arrafelé 90-100 km/h közötti, néhol afölötti széllökések is lehetnek - írja a meteorológiai szolgálat.

Mindeközben kelet felől egy összefüggőbb csapadékzóna érkezik, mögötte, a délkeleti tájakon átmenetileg csökkent a csapadékhajlam, azonban előterében, északnyugaton már képződnek a záporos csapadékgócok. Ma többfelé számíthatunk esőre, záporra, mely helyenként átmenetileg csökkenheti a látástávolságot.