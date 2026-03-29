2026. március 29. vasárnap Auguszta
Ismét csapdába esett a Balti-tengernél kiszabadult bálna
Nyitókép: Wikipédia

Ismét csapdába esett a Balti-tengernél kiszabadult bálna – videó

Újból megfeneklett az a hosszúszárnyú bálna, amelynek a héten többnapos mentési akció után egyszer már sikerült kiszabadulnia a sekély vízből a Balti-tenger németországi partvidékén.

A több mint tíz méteres tengeri emlős hétfőn esett csapdába a sekély vízben a német Timmendorfer Strand üdülőhelynél. Kedd óta több módszerrel is megpróbálták a mély víz felé terelni, egyebek között csónakokkal, de az állat pánikba esett, amikor a közelébe mentek. A parti őrség és a tűzoltóság hajóival keltett hullámok sem jártak eredménnyel.

A bálna mentését Németországban országos figyelem övezte: a sajtó folyamatosan beszámolt a fejleményekről, élőben közvetítette a mentést, miközben az emberek üzenetekben osztották meg egymással a híreket.

A mentők csütörtökön két kotrógéppel egy mesterséges menekülőcsatornát ástak, amin a bálna péntek hajnalban átúszott, majd eltűnt a látótávolságból.

Másnap azonban ismét feltűnt, ezúttal keletebbre, a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartománybeli Wismar város közelében. A Greenpeace szombaton megerősítette, hogy az állat ismét megfeneklett.

A mentésen dolgozó szakemberek korábban már figyelmeztettek arra, hogy a tengeri emlős még koránt sincs biztonságban, a homokpadról való kiszabadulása csak az első kis lépés volt a helyes irányba. "Csak akkor lesz otthon, ha eléri az Atlanti-óceánt" - magyarázta pénteken Robert Marc Lehmann biológus, a mentőcsapat egyik tagja.

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára

Míg rövidebb távon az orosz olajipar lehet az iráni háború nagy nyertese, hosszabb távon Kína kerülhet ki győztesen az energiasokkból. Az ázsiai ország hatalmas nyersolaj-tartalékok felhalmozásával, gazdasága villamosításával, valamint a tisztaenergia-technológiák előállításában kiépített nyomasztó globális dominanciájával is ellenállóbbnak tűnik a negatív hatásokkal szemben, mint fő riválisai. Az olaj- és gázársokk világszerte új lendületet adhat a napelemek, akkumulátoros energiatárolók és villanyautók keresletének, ami tovább erősítheti Kína feldolgozóipari vezető szerepét, de a háború esetleges elhúzódása a globális fogyasztást és a kínai termékek iránti keresletet is visszafoghatja.

Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?

Látványosan berobbant a pilates Magyarországon, ma már Budapest szinte minden városrészében találhatunk stúdiót, de vidéken is egyre több helyen jelenik meg a sport.

Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally-recognised government accuses Iran of 'dragging' the country into the war.

