Ismét csapdába esett a Balti-tengernél kiszabadult bálna – videó

A több mint tíz méteres tengeri emlős hétfőn esett csapdába a sekély vízben a német Timmendorfer Strand üdülőhelynél. Kedd óta több módszerrel is megpróbálták a mély víz felé terelni, egyebek között csónakokkal, de az állat pánikba esett, amikor a közelébe mentek. A parti őrség és a tűzoltóság hajóival keltett hullámok sem jártak eredménnyel.

A bálna mentését Németországban országos figyelem övezte: a sajtó folyamatosan beszámolt a fejleményekről, élőben közvetítette a mentést, miközben az emberek üzenetekben osztották meg egymással a híreket.

A mentők csütörtökön két kotrógéppel egy mesterséges menekülőcsatornát ástak, amin a bálna péntek hajnalban átúszott, majd eltűnt a látótávolságból.

Másnap azonban ismét feltűnt, ezúttal keletebbre, a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartománybeli Wismar város közelében. A Greenpeace szombaton megerősítette, hogy az állat ismét megfeneklett.

Er ist gestern schon Richtung Osten entlang der Küste geschwommen, hat sich in die Wismarer Bucht verirrt und liegt erneut auf einer Sandbank auf..? #Wismar #Hope pic.twitter.com/8DAfm2XJKc — BraunLivestreamLeaks (@kkl_1211) March 28, 2026

A mentésen dolgozó szakemberek korábban már figyelmeztettek arra, hogy a tengeri emlős még koránt sincs biztonságban, a homokpadról való kiszabadulása csak az első kis lépés volt a helyes irányba. "Csak akkor lesz otthon, ha eléri az Atlanti-óceánt" - magyarázta pénteken Robert Marc Lehmann biológus, a mentőcsapat egyik tagja.