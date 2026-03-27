A vihar következtében parkoló autókra dõlt fatörzs Zágrábban 2026. március 27-én. Viharos szél, havazás és heves csapadék okoz fennakadásokat Horvátország és Szlovénia több térségében; a meteorológiai szolgálatok a legmagasabb, vörös riasztást adták ki.
Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek

Vörös riasztás van érvényben Horvátország és Szlovénia több térségében a Deborah-ciklon okozta ítéletidő miatt; a délről észak felé tartó viharzóna Vas vármegyét is elérte, ahol továbbra is folyamatosak a mentési munkálatok.

A szomszédos, déli országokban orkánerejű széllel, intenzív havazással és heves csapadékkal tombol a vihar, ami súlyos fennakadásokat okoz a közlekedésben és az infrastruktúrában. A horvát és a szlovén hatóságok a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki péntekre, több helyen az oktatást is felfüggesztették - számol be az origo.hu.

Horvátországban a zágrábi és a Zágráb megyei iskolákban elmarad a tanítás az orkánerejű széllökések miatt. Az éjszaka folyamán a tűzoltók több mint 300 beavatkozást hajtottak végre a kidőlt fák, összedőlt építési állványzatok és törmelékek eltávolítása érdekében.

Zágráb, 2026. március 27. A vihar következtében egy parkoló autóra dõlt fatörzs Zágrábban 2026. március 27-én. Viharos szél, havazás és heves csapadék okoz fennakadásokat Horvátország és Szlovénia több térségében; a meteorológiai szolgálatok a legmagasabb, vörös riasztást adták ki. MTI/AP/Damir Krajac
Az A1-es (Zágráb–Split) autópálya egyes szakaszait lezárták, a hegyvidéki területeken pedig korlátozzák a teherforgalmat a hó és a jeges útviszonyok miatt.

Szlovéniában több mint húszezer fogyasztó maradt áram nélkül, miután a széllökések sebessége a hegyvidéki állomásokon elérte a 140 km/h-t. Az északi országrészben 144 tűzoltóegység dolgozik a károk felszámolásán.

Bosznia-Hercegovinában szintén havazás nehezíti a közlekedést, több főútvonalon alakultak ki jelentős torlódások.

Magyarországon is

A déli irányból érkező ciklon Vas vármegyében is kifejtette hatását: Szombathely térségében 113 km/h-s széllökéseket mértek, Kőszegen pedig az egyik iskolában tanítási szünetet kellett elrendelni - erről korábban már beszámoltunk.

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csütörtök délután óta 160 esetben riasztották az egységeket, elsősorban utakra dőlt fák és leszakadt villanyvezetékek miatt. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy aki teheti, a határ menti térségekben halassza el az utazást a folyamatosan változó útviszonyok és a fennálló balesetveszély miatt.

2026 márciusában kínai lapok arra hívták fel a figyelmet, hogy – mások mellett – az ország büszkeségének számító ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép főtervezőjét váratlanul eltávolították Kínai Tudományos Akadémia hivatalos online névsorából. Ez Kínában általában nem jelent túl jót, számos kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy mi vezetett a váratlan lépésig. A magyarázat nélküli eltűnés nem a legideálisabb pillanatban éri Pekinget, mivel a nagyhatalom vezetésének már így is van éppen elég baja az egyre másra kibukkanó kellemetlen ügyekkel. Utánajártunk, hogy mi lehet a háttérben.

