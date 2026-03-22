Kína két vállra fektette Európát a globális autóipari piacon

Az előjelek Európa számára már eddig is kedvezőtlenek voltak. Sorra érkeztek a beszámolók arról, hogy a kínai konkurencia súlyos terhet jelent az európai autógyártók számára. Egyre több kínai autó árasztotta el az uniós piacokat, miközben az európai gyártók Kínában egyre erőteljesebb értékesítési nehézségekbe ütköztek.

Mindezt most alátámasztotta egy friss elemzés, amelyet a Der Spiegel tudósítása szerint az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég a 2025-ös értékesítési adatokról készített.

Eszerint az EU-ból Kínába irányuló autó- és autóalkatrész-export a múlt évben 34 százalékkal, 16 milliárd euróra esett vissza.

Ez egyben azt is jelenti, hogy 2022 óta az európai export több mint a felére csökkent.

Ami a mérleg másik serpenyőjét illeti, a Kínából származó import az ágazatban 8 százalékkal, 22 milliárd euróra nőtt. A korábbi két számjegyű, milliárd eurós európai exporttöbblet a múlt esztendőben hiányba csapott át.

A lap által idézett elemzés utalt arra, hogy ez a fejlemény a német gyártókat is érinti. Noha a Kínába irányuló export továbbra is meghaladta az importot, a különbség jelentősen csökkent. Számokban kifejezve:

a rekordévnek számító 2022-höz viszonyítva a német export több mint a felére, azaz mintegy 30 milliárd euróról 13,6 milliárdra csökkent.

Ugyanebben az időszakban a Kínából származó járműimport kétharmadával, 7,4 milliárd euróra nőtt. Ha ez a trend folytatódik, az import és az export 2026-ra kiegyenlítődhet.

A cég szakértője utal ugyanakkor arra, hogy a kínai autógyártók jelenleg még kihívásokkal szembesülnek Németországban. A Volkswagen, a Mercedes és a BMW márkái eddig "megvédték" hazai piaci részesedésüket. Eközben a kínai gyártók más európai piacokon jelentős sikereket értek el.

Az idei esztendőben azonban a verseny erősödni fog. Az amúgy is értékesítési gondokkal, illetve azok egyre súlyosabb következményeivel küszködő német autógyártókra nehezedő nyomás erősödni fog.