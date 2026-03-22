2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
SERES 3 kínai autó.
Nyitókép: Forrás: SERES Automotive

Kína két vállra fektette Európát a globális autóipari piacon

Átalakulóban vannak az erőviszonyok az autóipar globális piacán. A mérleg nyelve ezúttal először Kína javára billent, legalábbis ami az Európai Unió országainak piacát illeti. Tavaly első ízben fordult elő, hogy az ázsiai óriás több autót exportált a tagországokba annál, mint amennyit onnan importált.

Az előjelek Európa számára már eddig is kedvezőtlenek voltak. Sorra érkeztek a beszámolók arról, hogy a kínai konkurencia súlyos terhet jelent az európai autógyártók számára. Egyre több kínai autó árasztotta el az uniós piacokat, miközben az európai gyártók Kínában egyre erőteljesebb értékesítési nehézségekbe ütköztek.

Mindezt most alátámasztotta egy friss elemzés, amelyet a Der Spiegel tudósítása szerint az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég a 2025-ös értékesítési adatokról készített.

Eszerint az EU-ból Kínába irányuló autó- és autóalkatrész-export a múlt évben 34 százalékkal, 16 milliárd euróra esett vissza.

Ez egyben azt is jelenti, hogy 2022 óta az európai export több mint a felére csökkent.

Ami a mérleg másik serpenyőjét illeti, a Kínából származó import az ágazatban 8 százalékkal, 22 milliárd euróra nőtt. A korábbi két számjegyű, milliárd eurós európai exporttöbblet a múlt esztendőben hiányba csapott át.

A lap által idézett elemzés utalt arra, hogy ez a fejlemény a német gyártókat is érinti. Noha a Kínába irányuló export továbbra is meghaladta az importot, a különbség jelentősen csökkent. Számokban kifejezve:

a rekordévnek számító 2022-höz viszonyítva a német export több mint a felére, azaz mintegy 30 milliárd euróról 13,6 milliárdra csökkent.

Ugyanebben az időszakban a Kínából származó járműimport kétharmadával, 7,4 milliárd euróra nőtt. Ha ez a trend folytatódik, az import és az export 2026-ra kiegyenlítődhet.

A cég szakértője utal ugyanakkor arra, hogy a kínai autógyártók jelenleg még kihívásokkal szembesülnek Németországban. A Volkswagen, a Mercedes és a BMW márkái eddig "megvédték" hazai piaci részesedésüket. Eközben a kínai gyártók más európai piacokon jelentős sikereket értek el.

Az idei esztendőben azonban a verseny erősödni fog. Az amúgy is értékesítési gondokkal, illetve azok egyre súlyosabb következményeivel küszködő német autógyártókra nehezedő nyomás erősödni fog.

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben

Az éghajlati és egyéb környezeti változások megfelelő keretezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a politikai válaszok az emberi szenvedések és az erőszakos konfliktusok megelőzésére irányuljanak. A világ kormányai azonban jellemzően nem megfelelően kezelik a klímaváltozás kérdését a nemzetbiztonsági stratégiájukban. Az USA friss fenyegetésértékelésében nem is szerepelnek a klímakockázatok, a tavaly ősszel elfogadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia pedig teljesen szakított a korábbi évtizedes hagyományokkal, és a klímaváltozást már nem tekinti globális fenyegetésnek.

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás - Ezt ne felejtsd el!

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban is: így változik a boltok nyitvatartása, a parkolás és a menetrend. Készülj fel a húsvéti hosszú hétvégére velünk!

Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

