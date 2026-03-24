Súlyos bejelentést tett az iráni Forradalmi Gárdáról egy közeli ország

Az iráni iszlamista elithadsereg, mint azt Navaf Szalám libanoni miniszterelnök a szaúdi al-Hadat televíziónak adott interjújában vasárnap elmondta, „jelen van Libanonban és sajnos vezeti az ottani katonai műveletet. Ezeknek az embereknek hamis útleveleik vannak és illegálisan jöttek az országba” – tette hozzá.

A ciprusi Limasszol melletti brit Akrotíri légibázist március 1-jén ért dróncsapásért Szalám szintén a Libanonban tevékenykedő Forradalmi Gárdát tette felelőssé.

A nicosiai hatóságok szerint a drónt akkor nem Iránból, hanem Libanonból lőtte ki a Hezbollah.

Szalám újfent azzal vádolta a Hezbollahot, hogy az Izrael ellen indított rakétacsapásaival bevonta Libanont is az iráni háborúba.

„Azt nyilatkozták, hogy ez a háború megtorlás (Ali) Hamenei (iráni legfőbb vezető) meggyilkolása miatt, ez tehát azt jelenti, hogy ránk erőltették ezt a háborút” – fűzte hozzá.

Szalám felidézte, hogy

Libanon kormánya márciusban döntést hozott arról, hogy betiltják az iráni Forradalmi Gárda tevékenységét az országban és egyben megtiltotta a Hezbollah katonai tevékenységét utóbbit felszólítva arra, hogy szolgáltassa be fegyvereit az államnak.

A Hezbollah ugyanakkor hétfőn közölte, hogy az utóbbi egy napban több mint 60 támadást indított Izrael ellen. A szélsőségesek szerint egyebek között rakétákkal, drónokkal és tüzérséggel támadták az izraeli csapatokat a határtérségben.