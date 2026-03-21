Bevitték "Magyar Pétert" a CPAC-re

Pócs János egy Magyar Péter bábuval jelent meg a CPAC színpadán, ráadásul a figura arca cserélhető volt. „Neki az a problémája, hogy két arca van” – jelentette ki a fideszes képviselő, miközben cserélgette a figura arcait.
Pócs János kifejtette: „Mégiscsak keresztény-konzervatív közösség az alap. Hiszem valahol, hogy ő is az még, konzervatív, csak megtévedt. Keresztény emberként az a dolgunk, hogy segítsünk minden embert visszatéríteni a nyájhoz. Orbán Viktornak ne mondják meg, mert azt mondta, hogy új barátokat nem fogadunk be.” – írja az index.hu.
Sokan azt hiszik, hogy csúfolódásból hordom magammal mindenhova. Ez nem igaz. Ez a szembesítés lényege. A bábus figura feltalálója nem én vagyok, hanem a Peti, ő vitte fel a miniszterelnök maséfiguráját a színpadra, ott rugdosta, bántotta – fogalmazott Pócs János, kijelentve, hogy Magyar Péterék „reszketnek a békétől, mint ördög a tömjénfüsttől. Ezt bizonyította a családja, a barátai körében, és most a politikában is”.
Pócs János ezután rákezdett egy dalra:
„Izmos kockahas, üres fej, te is csak kirakatbábu vagy.”
A fideszes politikus a produkció végén ölben vitte le a színpadról a Magyar Pétert ábrázoló figurát.
Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.