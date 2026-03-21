Bevitték "Magyar Pétert" a CPAC-re

Pócs János kifejtette: „Mégiscsak keresztény-konzervatív közösség az alap. Hiszem valahol, hogy ő is az még, konzervatív, csak megtévedt. Keresztény emberként az a dolgunk, hogy segítsünk minden embert visszatéríteni a nyájhoz. Orbán Viktornak ne mondják meg, mert azt mondta, hogy új barátokat nem fogadunk be.” – írja az index.hu.

Sokan azt hiszik, hogy csúfolódásból hordom magammal mindenhova. Ez nem igaz. Ez a szembesítés lényege. A bábus figura feltalálója nem én vagyok, hanem a Peti, ő vitte fel a miniszterelnök maséfiguráját a színpadra, ott rugdosta, bántotta – fogalmazott Pócs János, kijelentve, hogy Magyar Péterék „reszketnek a békétől, mint ördög a tömjénfüsttől. Ezt bizonyította a családja, a barátai körében, és most a politikában is”.

Pócs János ezután rákezdett egy dalra:

„Izmos kockahas, üres fej, te is csak kirakatbábu vagy.”

A fideszes politikus a produkció végén ölben vitte le a színpadról a Magyar Pétert ábrázoló figurát.