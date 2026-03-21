Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Az amerikai elnök üzenetében gratulált a rendezvény szervezőinek az ötödik budapesti konzervatív csúcstalálkozó megvalósításához, Magyarországot pedig „nagyszerű országnak” nevezte. Trump beszédének központi eleme a magyar kormányfő melletti politikai kiállás volt, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor „teljes és feltétel nélküli” támogatását élvezi a kampányban.

Az elnök méltatta a magyar miniszterelnök eredményeit, külön kiemelve a határvédelem és a nemzeti szuverenitás megőrzése terén végzett munkáját. „Legutóbb is támogattam, amikor győzött, és fantasztikus munkát végzett az országa érdekében, különösen a határok terén” – fogalmazott az elnök, párhuzamot vonva saját és a magyar kormányfő politikai sikerei között.

Az amerikai elnök üzenetében kitért az európai folyamatokra is..

Sürgette az Egyesült Államok és Magyarország közötti szorosabb energiaügyi együttműködést.

Kritikai észrevételeket fogalmazott meg az európai migrációs helyzet kezelésével kapcsolatban, gyorsabb fellépésre ösztönözve a kontinenst a bevándorlási problémák megoldása érdekében.

Kijelentette, hogy a két ország közösen mutathat utat egy „megújult Nyugat” felé, amely képes megvédeni polgárait és értékeit.

Zárásként Donald Trump hangsúlyozta, hogy a határozott vezetés és a nemzeti érdekek védelme elengedhetetlen a globális biztonság fenntartásához, és sok sikert kívánt a magyarországi választási küzdelemhez.