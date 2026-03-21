2026. március 21. szombat Benedek
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök az elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én.
Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Donald Trump amerikai elnök videóüzenetben köszöntötte a Budapesten zajló CPAC Hungary 2026 konferencia résztvevőit, egyúttal nyílt és teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyarországi választások alkalmából.

Az amerikai elnök üzenetében gratulált a rendezvény szervezőinek az ötödik budapesti konzervatív csúcstalálkozó megvalósításához, Magyarországot pedig „nagyszerű országnak” nevezte. Trump beszédének központi eleme a magyar kormányfő melletti politikai kiállás volt, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor „teljes és feltétel nélküli” támogatását élvezi a kampányban.

Az elnök méltatta a magyar miniszterelnök eredményeit, külön kiemelve a határvédelem és a nemzeti szuverenitás megőrzése terén végzett munkáját. „Legutóbb is támogattam, amikor győzött, és fantasztikus munkát végzett az országa érdekében, különösen a határok terén” – fogalmazott az elnök, párhuzamot vonva saját és a magyar kormányfő politikai sikerei között.

Az amerikai elnök üzenetében kitért az európai folyamatokra is..

  • Sürgette az Egyesült Államok és Magyarország közötti szorosabb energiaügyi együttműködést.
  • Kritikai észrevételeket fogalmazott meg az európai migrációs helyzet kezelésével kapcsolatban, gyorsabb fellépésre ösztönözve a kontinenst a bevándorlási problémák megoldása érdekében.
  • Kijelentette, hogy a két ország közösen mutathat utat egy „megújult Nyugat” felé, amely képes megvédeni polgárait és értékeit.

Zárásként Donald Trump hangsúlyozta, hogy a határozott vezetés és a nemzeti érdekek védelme elengedhetetlen a globális biztonság fenntartásához, és sok sikert kívánt a magyarországi választási küzdelemhez.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők

A Balaton vízszintje már most jóval az ideális alatt van, és a nyári párolgás tovább ronthat a helyzeten.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It's understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

2026. március 21. 10:15
Vádat emeltek Kínában a Saolin Templom apátja ellen
2026. március 21. 09:59
Ilyen per még nem volt Franciországban, népirtásért szabtak ki súlyos ítéletet
