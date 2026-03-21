Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Az amerikai elnök üzenetében gratulált a rendezvény szervezőinek az ötödik budapesti konzervatív csúcstalálkozó megvalósításához, Magyarországot pedig „nagyszerű országnak” nevezte. Trump beszédének központi eleme a magyar kormányfő melletti politikai kiállás volt, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor „teljes és feltétel nélküli” támogatását élvezi a kampányban.
Az elnök méltatta a magyar miniszterelnök eredményeit, külön kiemelve a határvédelem és a nemzeti szuverenitás megőrzése terén végzett munkáját. „Legutóbb is támogattam, amikor győzött, és fantasztikus munkát végzett az országa érdekében, különösen a határok terén” – fogalmazott az elnök, párhuzamot vonva saját és a magyar kormányfő politikai sikerei között.
Az amerikai elnök üzenetében kitért az európai folyamatokra is..
- Sürgette az Egyesült Államok és Magyarország közötti szorosabb energiaügyi együttműködést.
- Kritikai észrevételeket fogalmazott meg az európai migrációs helyzet kezelésével kapcsolatban, gyorsabb fellépésre ösztönözve a kontinenst a bevándorlási problémák megoldása érdekében.
- Kijelentette, hogy a két ország közösen mutathat utat egy „megújult Nyugat” felé, amely képes megvédeni polgárait és értékeit.
Zárásként Donald Trump hangsúlyozta, hogy a határozott vezetés és a nemzeti érdekek védelme elengedhetetlen a globális biztonság fenntartásához, és sok sikert kívánt a magyarországi választási küzdelemhez.