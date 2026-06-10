Tovább nőttek a hazai várólisták, sokkoló adatok jelentek meg

A legfrissebb adatok szerint a magyar egészségügyben a három leghosszabb várólistán összesen több mint 35 ezer beteg szerepel, ami csaknem 21 százalékos növekedést jelent egy év alatt – írja az Economx.

Az egészségbiztosító nyilvánosan elérhető adatai szerint áprilishoz képest június elejére mintegy kétezer beteggel nőtt a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtéteknél azoknak a száma, akiknek 60 napnál is tovább kell várniuk valamilyen beavatkozásra.

A június 8-ai adatok szerint az említett három műtéttípusnál ennyien várnak operációra 60 napon túl:

szürkehályog: 5935 beteg

térdprotézis: 19 892 beteg

csípőprotézis: 9796 beteg

Összehasonlításképpen: tavaly júniusban 29 396 beteg várt csípő- vagy térdprotézis-műtétre, illetve szürkehályog miatti szemműtétre, idén júniusban viszont már 35,6 ezren.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint a 60 napon túli várólisták továbbra is súlyos terhet jelentenek a hazai egészségügy számára. A csípőprotézis-műtéteknél a legtöbbet Zala megyében, a Semmelweis Egyetem Központi Klinika Rehabilitációs Klinika Ortopéd Sebészeti Osztályán és az Uzsoki Utcai Kórházban kell várni.

Zalában 322 napot, az SE-n 307 napot, az Uzsokiban pedig 294 napot tesz ki az átlagos tényleges várakozási idő.

A térdprotézisre várakozók helyzete az Uzsoki Utcai Kórházban a legrosszabb, ahol több mint 3647 beteg várja a műtéti időpontját, és a NEAK adatai szerint itt több mint egy évig, 376 napig kell várakozniuk a betegeknek.

A szürkehályog-műtétekre várakozók helyzete valamivel kedvezőbb, ugyanakkor a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben 691 beteg szerepel a hosszú várólistán, a medián várakozási idő pedig 274 nap. Hasonlóan magas, 224 napos medián érték jellemző a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban, ahol 320-an várnak 60 napon túl a szemműtétjükre.

Az Economx cikkében kitérnek Kovácsy Zsombor jogász, egészségügyi szakmenedzser Facebook-bejegyzésére, amelyben szúrópróbaszerűen vizsgálta meg a várólistákat, és több olyan adatot talált, amely szerinte kérdéseket vet fel a statisztikák és a valós betegutak kapcsolatáról. Az egyik legérdekesebb eset a nyíregyházi csípőprotézis-műtétekhez kapcsolódik. A NEAK adatai szerint áprilisban a tervezett 46 beavatkozásból 38 a tervek szerint megvalósult. Május végén azonban a műtétre előjegyzett nyolc beteg mindegyike ideiglenesen alkalmatlanná vált az operációra. A rendszerben szereplő adatok alapján június végére egyetlen időpontra tíz csípőprotézis-beültetést ütemeztek be, ugyanakkor már előre látható, hogy ezek közül kilencet várhatóan elhalasztanak.

A szakértő szerint az adatok között más különös jelenségek is vannak. Több intézményben például valamennyi műtéti időpont éjfélre van beállítva, ami nyilvánvalóan nem a tényleges operációk időpontját tükrözi, inkább adminisztratív megoldásnak tűnik.

Kovácsy Zsombor szerint a várólistákban szereplő számokat önmagukban nem érdemes értelmezni. Úgy fogalmazott: a számok alapján Magyarországon nincs várólista-probléma, csak rengeteg sürgős, alkalmatlan, éjfélkor operált és a statisztikához igazított beteg.