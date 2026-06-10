Voltak a címeres mezhez méltatlan periódusok – így látták a főszereplők a magyar-kazahot

„Nem voltunk elégedettek az első félidőben nyújtott produkcióval. Olyan gólt kaptunk rögzített helyzetből, amit megakadályozhattunk volna. Ugyan nekünk is volt lehetőségünk, de nem használtuk ki. A másodikban harcosabb mentalitással mentünk ki a pályára, ennek köszönhetően uraltuk a meccset és fordítottunk” – kezdte értékelését a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember.

„Sok konfliktus volt a játékosok, sőt, még a kispadok között is. A kazahok győzni akartak, de túl vehemensen játszottak, ezért kerültek emberhátrányba. Mi viszont

a meccs bizonyos periódusaiban rosszul olvastuk a játékot,

például tíz ember ellen tarthattuk volna többet a labdát, hogy még jobban kifárasszuk a kazahokat” – tette hozzá.

Rossi az MTI érdeklődésére beszélt Szoboszlai Dominikról is, ugyanis korábbi terveivel ellentétben végül nem cserélte le a csapatkapitányt. Mint elárulta, az volt megbeszélve, hogy pihenteti a meccs végén, de sokáig 1-1 volt az állás, ezért

a Liverpool futballistája szeretett volna végig a pályán lenni,

hogy segítse a társait. A 61 éves tréner úgy vélte, a végén már látszott rajta a fáradtság a hosszú szezon végén, emiatt nem tudott olyan minőséget hozni, mint szokott, de nagy szívvel játszott, ami a többiekre is hatással volt.

„Ez a négy meccs megmutatta, miben kell fejlődni, mely posztokon kisebb a merítési lehetőség. Összességében jó munkát végeztünk, semmiben nem voltunk gyengébbek az ellenfeleinknél, de ennél bonyolultabb lesz a helyzet ősszel, amikor hozzánk hasonló riválisokkal játszunk majd, talán kicsit jobbakkal is. Ott százszázalékosan végig koncentrálnunk kell. Mivel nem tartozunk a tíz legjobb válogatott közé, nekünk nem szabad könnyedén állni egy Kazahsztán elleni meccshez sem” – tekintett előre a szakvezető, aki szerint a nemzeti együttesnek többnyire jó játékosai vannak, akad néhány nagyon jó és egy világklasszis.

Rossi két fiatalról hosszabban is beszélt újságírói kérdésre. A két gólpasszt adó Szűcs Tamásnak szerinte nagyon jó tulajdonságai vannak, „intelligens és iszonyatosan gyors”. Úgy vélte, ha a debreceni középpályás fejlődik azokban a szegmensekben, melyeket négyszemközt kifejtett neki, akkor nagyon jó játékos lesz belőle. Kovács Bendegúz kapcsán a remek bal lábát, a labdakezelését és a kemény munkavégzését emelte ki. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, fontos lesz számára, hogy rendszeresen futballozzon a holland Alkmaarban, de a posztján nagy a verseny a válogatottban is, mert a kezdőnek számító Varga Barnabás mellett Bárány Donátra is számít.

Hiányzott a csapatból a címeres mez iránti tisztelet? Schäfer András bombagólja is kellett, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzze a kazahokat kedden a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, de a középpályás szerint hiányzott a csapatból a címeres mez iránti tisztelet.



Az ellenfél a kilencedik percben vezetést szerzett, majd az 52. percig őrizte is előnyét, Szoboszlai Dominik azonban a második játékrész elején egyenlített, ezt követően pedig gólpasszt adott az Union Berlin középpályásának.



„Szoktam hasonlóan nagy gólt rúgni, de jobb lenne a mostanihoz hasonlót kicsit többször szerezni, mint egyszer” – utalt a 67. perc eseményére a 27 éves Schäfer, aki 28 méterről rúgta a labdát a bal felső sarokba.



A gól előtt Szoboszlai szabadrúgásból nem a kapu elé ívelt, hanem legurította neki a labdát.



„Mondtam Dominiknek a második félidő előtt, hogy egy-egy ilyen szituációnál passzolja le a labdát. Közvetlenül a szabadrúgás előtt rákacsintottam, majd megkaptam a labdát, és berúgtam” – elevenítette fel a történteket a középpályás, majd a győzelem ellenére kritikusan értékelte az egész csapat teljesítményét. „Gyenge mérkőzés volt részünkről, rosszul játszottunk az első félidőben, hiányzott a kellő harciasság és a kellő tisztelet a címeres mez iránt, de szerencsére a cserejátékosok javítottak a teljesítményünkön.”



Ezen a találkozón lépett először pályára címeres mezben Tóth Rajmund, aki a 76. percben 2-1-es vezetésnél lépett pályára, majd a 92. percben beállította a 3-1-es végeredményt.



„Minden labdarúgó arról álmodik, hogy válogatott legyen, de az, hogy góllal mutatkoztam be, óriási örömöt jelentett. Elöntöttek az érzelmek, nem nagyon emlékszem a gólomra” – örvendezett a bajnok Győr középpályása.



A mérkőzést egyébként nem barátságos hangulatban telt, mivel a kazahok hat sárga és egy piros lapot gyűjtöttek be, de a játékvezető két magyar játékost is figyelmeztetett.



"A kazahok játékstílusa hasonlít az enyémhez, s mivel láttam, hogy Szoboszlait folyamatosan rugdosták már az első félidőben is, idegesen vártam, hogy beállhassak" - mondta a 22 éves Tóth, majd hozzátette, talán jobb is, hogy nem volt a kezdőcsapat tagja, mert akkor lehet, ő sem játssza végig a mérkőzést.



Győzelmével a magyar válogatott továbbra is veretlen idén, négy mérkőzéséből hármat megnyert, egyszer döntetlent játszott, szeptembertől pedig már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket, elsőként 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában.

A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket, elsőként 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában.