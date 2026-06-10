Rács mögé kerül az Instagram

Régóta hiányolják a felhasználók, hogy az Instagramra kitett bejegyzéseket át lehessen rendezni. Egész pontosan: hogy a felhasználó a profiloldalán a rácsba rendezett képek sorrendjén változtatni tudjon.

Adam Mosseri, az Instagram vezetője aztán 2025-ben közölte: már dolgoznak a módosításon, és a jövőben érkezni is fog egy ilyen frissítés.

Azóta nem sokat lehetett hallani a dologról – egészen mostanáig. A USA Today szúrta ki, hogy a felhasználóknál elkezdett megjelenni az átrendezés lehetősége, Mosseri pedig a lapnak megerősítette, hogy valóban elkezdte bevezetni a funkciót a platform – írja a HVG.

A fejlesztés a világ minden részén meg fog jelenni, így érdemes időnként ránézni az Instagramra, érkezett-e már hozzá frissítés.

Tudjuk, hogy régóta adósok vagyunk a megoldással, de szerettünk volna időt szánni arra, hogy a funkció jó legyen – közölte a Meta a lappal.

A Meta egyébként már hosszú évek óta tervezi a funkció bevezetését. A rejtett kódok megtalálásáról ismert Alessandro Paluzzi már 2022-ben talált egy olyan kódrészletet az alkalmazásban, amely arra utalt, hogy a cég dolgozik egy funkción, amivel a felhasználó megváltoztathatja a bejegyzések sorrendjét, függetlenül attól, hogy azokat mikor tette közzé az illető.

A megoldás használatához nem kell mást tenni, mint hosszan nyomni egy adott bejegyzésre a felhasználó oldalán, majd a felugró opciók közül kiválasztani a Rács átrendezése (Reorder grid) opciót.