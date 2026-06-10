Támogatási programot indít a jászberényi munkavállalóknak az Electrolux, nem engedi el őket csak úgy

Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros, kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét – közölte szerdán a cég.

Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette: leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csaknem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg – írták. A termelés várhatóan 2026. végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig.

A szerdai közleményben bejelentették: a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbörzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. A támogatási rendszer egyik legfontosabb eleme a külső partner által működtetett Munkából - Munkába Program. Az ehhez csatlakozók a munkaviszony lezárását követően további három hónapon keresztül részesülnek támogatásban – olvasható a közleményben.

A megállapodás részeként a vállalat elindítja a Gondoskodó Elbocsátás Programot, amely segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését. Megjegyezték: az Electrolux a folyamat kezdete óta szorosan együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával az adminisztratív folyamatok gördülékeny menete érdekében.

A társaság beszámolt arról is, hogy már jelentős lépéseket tett a jászberényi telephely jövőjének feltérképezése érdekében. A vállalat aktívan vizsgálja az értékesítés lehetőségét külső befektetőknek, miközben egyeztetéseket folytat az illetékes magyar hatóságokkal a telephely jövőbeli hasznosításáról - fogalmaztak. A vállalat külső ingatlanszakértőt vont be és célzott marketingkampányt indít a telephely iránti érdeklődés felkeltésére – tette hozzá a cég.

A közlemény idézi Szentpéteri Ferencet, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: az Electrolux és az üzemi tanács közötti egyeztetések során közös céljuk volt, hogy egy méltányos és felelős megállapodás szülessen, amely valódi támogatást nyújt az érintett munkatársaknak.

Könczöl Zoltánt, az Electrolux Magyarország HR vezetője pedig arról beszélt, hogy az elért megállapodás egy átfogó támogatási keretrendszert biztosít munkatársaik számára, amely pénzügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz. Külön figyelmet fordítottak a nyugdíjhoz közel álló kollégák helyzetére.