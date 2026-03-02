Iráni zászlós póló volt a kocsmai gyilkos lövöldözőn Texasban

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) lehetséges terrorcselekményként vizsgálja az esetet. A lövöldözés helyi idő szerint vasárnap kora reggel történt.

A helyszínre érkező rendőrök viszonozták a tüzet és végeztek a gyanúsítottal.

A rendvédelmi szervek egyik tisztségviselője az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, hogy

a gyanúsított „Allah tulajdona” feliratú melegítőfelsőt viselt és egy pólót az iráni zászlóval.

Mint mondta, a férfit az 53 éves Ndiaga Diagne-ként azonosították. A nyomozáshoz közel álló források szerint a szenegáli születésű Diagne 2006-ban érkezett az Egyesült Államokba, ahol állampolgárságot kapott.

Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) lehetséges terrorcselekményként vizsgálja. Alex Doran, az FBI San Antonióban működő irodájának vezetője szerint a terrorcselekmény minősítést az elkövetőn, illetve az autójában talált „indikátorok” alapján mérlegelik, „de korai lenne még erről dönteni”.