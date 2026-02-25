ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium 2025. október 31-én közreadott videójáról készített képen orosz harckocsi úton tûzelõállása felé, hogy az ukrán állásokat lõje egy nem megnevezett kelet-ukrajnai helyen.
Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

Infostart / MTI

Az ukrajnai háború az emberéletek tömeges tönkretételén és elpusztításán túl jelentős éghajlatkárosító hatással is jár – hívták fel a figyelmet az üvegházhatás mértékét kutató kezdeményezés (IGGAW) kedden közzétett jelentésében.

A német és a svéd kormány, illetve az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány által finanszírozott IGGAW kutatóinak számítása szerint a konfliktus során eddig 311 millió tonna szén-dioxid került a légkörbe, ami körülbelül Németország éves kibocsátásának felét jelenti. A kibocsátás több mint egyharmada (37 százalék) közvetlenül a katonai tevékenységből származott, például a harci repülőgépek, hadihajók és harckocsik által elégetett üzemanyagból.

A tanulmányban szerepel, hogy a teljes szén-dioxid-kibocsátás közel egynegyedéért a háborúval összefüggő erdőtüzek és más tűzesetek a felelősek, amelyek jellemzően a frontvonalak közelében, valamint a határ menti területeken alakultak ki. A kutatók kiemelték, hogy ezek a tüzek jelentősen növelték a levegőbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségét, így közvetlenül hozzájárultak a konfliktus környezeti és éghajlati hatásaihoz.

Ukrajna kártérítést követel Oroszországtól a konfliktus okozta éghajlati és környezeti károkért, az összeget pedig a környezeti szempontból fenntartható újjáépítés finanszírozására szánja. Kijev az ENSZ tavaly novemberben a brazíliai Belémben tartott éghajlatváltozási konferenciáján (COP30) 57 milliárd dollárra becsülte kártérítési igényét.

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

