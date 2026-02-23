Kést szorított a saját nyakához, és azt kiáltotta, nem akar tovább élni

Egy szolgálaton kívüli rendőr gyors, szakszerű intézkedésének köszönhetően maradt életben egy elkeseredett férfi Komáromban, aki azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz – írja a police.hu.

Az eset még február 18-án történt egy helyi áruház parkolójában, ahol az éppen nem szolgálatban levő rendőr arra lett figyelmes, hogy egy férfi késsel a kezében kiabál. A beszámoló szerint

azt kiáltotta, hogy nem akar tovább élni, majd a pengét a nyakához szorította.

A rendőr azonnal értesítette kollégáit, és megérkezésükig szolgálatba helyezte magát.

Nem sokkal később a kiérkező rendőrök körbevették a kétségbeesett férfit, menekülési útvonalát elzárták. Az intézkedő rendőr egyre közelebb lépett hozzá, majd amikor egy pillanatra alábbhagyott a férfi figyelme, kicsavarta a kezéből a kést.

Még ezt megelőzően egy szintén szolgálaton kívüli rendőrnő észlelte, hogy a férfi leveti a kabátját, és verekedni akar egy másik személlyel. A rendőrnő közbelépett, és megakadályozta az összetűzést. A férfi ekkor kést rántott, és közölte: ha közelebb mennek hozzá, kárt tesz magában, majd elfutott.

A 28 éves férfit végül rendőri kísérettel kórházba szállították a beszámoló szerint.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!