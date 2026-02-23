ARÉNA - PODCASTOK
Peking, 2017. november 9.Donald Trump amerikai elnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök sajtóértekezletet tart a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. november 9-én. (MTI/EPARoman Pilipej)
Nyitókép: MTI/EPARoman Pilipej

Kínának még emésztenie kell a legújabb amerikai üzenetet

Infostart / MTI

Egy kínai minisztérium közleménye hangsúlyozta: az „amerikai egyoldalú vámok sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat és az amerikai belső jogot, és egyik fél érdekét sem szolgálják”.

Peking „átfogó értékelést” végez az amerikai legfelsőbb bíróság vámokról szóló döntéséről, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy oldja fel az „egyoldalú vámintézkedéseket” kereskedelmi partnereivel szemben – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.

A kínai kereskedelmi tárca szóvivője a közleményben megerősítette, hogy Peking elemzi az amerikai legfelsőbb bíróság döntésének tartalmát és hatásait.

A bíróság pénteken jogellenesnek nyilvánította azokat a vámokat, amelyeket az amerikai kormány a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján vetett ki kereskedelmi partnereire. Donald Trump amerikai elnök a döntést követő órákban bejelentette, hogy kedden tíz százalékos általános importvámot vezet be minden országból érkező amerikai importra, majd ezt szombaton tizenöt százalékra emelte.

A kínai minisztérium közleménye hangsúlyozta: az „amerikai egyoldalú vámok sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat és az amerikai belső jogot, és egyik fél érdekét sem szolgálják”. A tárca szerint Peking észlelte azt is, hogy Washington alternatív eszközökkel - például kereskedelmi vizsgálatok révén – tervezi fenntartani a vámnyomást partnerein. Kína közölte: továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és határozottan megvédi saját érdekeit.

