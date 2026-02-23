Európa lábon lövi magát az AI túlszabályozásával

„Ne úgy csinálják, mint Európa”, ez volt a fő üzenete az Új-Delhiben megtartott globális AI-konferenciának – írja a Politico.

Emlékeztetnek, hogy amikor még az első AI-biztonsági konferenciát tartották 2023-ban az Egyesült Királyságban, akkor az EU éppen a világ első AI-szabályozásán dolgozott, és véleményvezérnek számított a technológia szabályozásáról szóló beszélgetésekben. Most viszont az Artificial Intelligence Act (mesterségesintelligencia-jogszabály) annak volt példája, hogy mit kell elkerülni.

Sriram Krishnan, az USA AI-ügyi vezető tanácsadója úgy fogalmazott:

az EU-ban az innovációra kéne figyelni, és nem a szabályozásra, illetve kevésbé fatalista hangot kellene megütni.

Hozzátette, hogy az EU-s szabályozás „nem igazán” segíti az alaptechnológiákat fejlesztő vállalkozók tevékenységét. Az AI területén a nyílt forráskódú technológiákat elterjeszteni kívánó Open UK vezérigazgatója, Amanda Brock szerint az EU egyenesen lábon lőtte magát az AI Act-tel.

Mint fogalmazott, az unió túl gyorsan és túl hamar hozta létre a szabályozást, hiszen szerinte olyan dolgokat nem lehet szabályozni, amit még nem is értettek meg teljesen.

A cikkben hozzáteszik, hogy az EU-s jogszabály 2024-es elfogadása óta kevés ország követte ezt a példát. India egy light touch, tehát egy olyan szabályozási rendszert jelentett be a konferencián, amely csak meghatározott veszélyekre, például a deepfake-ekre terjed ki. Sok ország tesz hasonlóan.

Az EU mindeközben küzd azzal, hogy miközben a technológia globális szabályozója legyen, aközben a befektetéseket is bevonzza. Az elmúlt hónapokban azon dolgoztak az unió szervei, hogy az AI-jogszabály implementálása közben reagálva az európai cégek panaszaira visszavegyenek a biztonsági keretekből – írja a Politico.

Mint a cikkben olvasható, a legutóbbi, párizsi konferencián Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még az egyik vezető felszólaló volt. A mostani, egyhetes csúcstalálkozón a bizottság felszólalását viszont péntek délutánra ütemezték be, amikor a nemzetközi résztvevők nagy része már elhagyta a helyszínt.

Nehezen találta az EU a helyét a konferencián, hiszen a legtöbb résztvevő üzleti megállapodásokat megkötni érkezett, annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak, a technológia szabályozása jóval kevesebb figyelmet kapott.

A bizottság „AI-részlege” nem kapott helyet a vezető felszólalók között, két panel megtartására kaptak lehetőséget. Az egyik a legfejlettebb AI-modellek, például az OpenAI GPT-modelljei, vagy a Gemini kordában tartásáról szóló, önkéntes alapú szabályokat érinti. A másik az „innovatív AI-megoldásokról” szól, és ismerteti a bizottság terveit arról, hogy miként építene gyárakat Európában a számítási kapacitás szuverén biztosításának érdekében – ismerteti a Politico cikke.

Az EU technológiai vezetője, Henna Virkkunen úgy fogalmazott: Európának az AI terén betöltött vezető szerep azt jelenti, hogy a nagyszabású beruházásokat és a felelős felügyeletet kell kombinálni. Az olasz Brando Benifei a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége EU-parlamenti képviselőcsoportból elmondta: szerinte az USA igencsak el van szigetelve az álláspontjával, bár beismerte, hogy világszerte jelentősen eltérő, mennyire szeretnék szabályozni a területet.

Az EU egy területen sikeres lehet, mégpedig a veszélyességi felmérésekről szóló önkéntes iránymutatási szabályok kapcsán, tette hozzá Amber Sinha, a digitális jogokkal foglalkozó EDRi vezetője. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy ezen kívül nem sok „konvergenciát” lát.

Emmanuel Macron francia elnök volt a kevés uniós vezető egyike, aki részt vett idén a csúcstalálkozón, a Politico cikke szerint nem tudta meggyőzően megvédeni az AI Act-et beszédében. Úgy fogalmazott, hogy „Európa nem csak a szabályozásra fókuszál vakon”.

Voltak olyan résztvevők, akik szerint Brüsszel jó utat választott, de azt nehéz „eladni” a globális standardként. Mark Surman, a Mozilla elnöke, amely a nyílt internet és a megbízható AI mellett érvel, azt mondta, hogy a mai polarizált világban rendkívül nehéz, hogy egyetlen régió határozza meg a szabályokat. Az AI Act és a GDPR adatvédelmi szabályozás „jó típusú szabályozások”, de nagyon nehéz küzdelmek előtt állnak – tette hozzá.