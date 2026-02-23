ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.21
usd:
321.69
bux:
125733.91
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A mesterséges intelligencia humanoid megjelenítése.
Nyitókép: Colin Anderson Productions pty l/Getty Images

Európa lábon lövi magát az AI túlszabályozásával

Infostart

Egyszerre küzdenek azzal, hogy erősebb biztonsági szabályok legyenek, és közben a befektetéseket is bevonzzák – de vesztésre állnak, a nagy cégek pedig panaszkodnak.

„Ne úgy csinálják, mint Európa”, ez volt a fő üzenete az Új-Delhiben megtartott globális AI-konferenciának – írja a Politico.

Emlékeztetnek, hogy amikor még az első AI-biztonsági konferenciát tartották 2023-ban az Egyesült Királyságban, akkor az EU éppen a világ első AI-szabályozásán dolgozott, és véleményvezérnek számított a technológia szabályozásáról szóló beszélgetésekben. Most viszont az Artificial Intelligence Act (mesterségesintelligencia-jogszabály) annak volt példája, hogy mit kell elkerülni.

Sriram Krishnan, az USA AI-ügyi vezető tanácsadója úgy fogalmazott:

az EU-ban az innovációra kéne figyelni, és nem a szabályozásra, illetve kevésbé fatalista hangot kellene megütni.

Hozzátette, hogy az EU-s szabályozás „nem igazán” segíti az alaptechnológiákat fejlesztő vállalkozók tevékenységét. Az AI területén a nyílt forráskódú technológiákat elterjeszteni kívánó Open UK vezérigazgatója, Amanda Brock szerint az EU egyenesen lábon lőtte magát az AI Act-tel.

Mint fogalmazott, az unió túl gyorsan és túl hamar hozta létre a szabályozást, hiszen szerinte olyan dolgokat nem lehet szabályozni, amit még nem is értettek meg teljesen.

A cikkben hozzáteszik, hogy az EU-s jogszabály 2024-es elfogadása óta kevés ország követte ezt a példát. India egy light touch, tehát egy olyan szabályozási rendszert jelentett be a konferencián, amely csak meghatározott veszélyekre, például a deepfake-ekre terjed ki. Sok ország tesz hasonlóan.

Az EU mindeközben küzd azzal, hogy miközben a technológia globális szabályozója legyen, aközben a befektetéseket is bevonzza. Az elmúlt hónapokban azon dolgoztak az unió szervei, hogy az AI-jogszabály implementálása közben reagálva az európai cégek panaszaira visszavegyenek a biztonsági keretekből – írja a Politico.

Mint a cikkben olvasható, a legutóbbi, párizsi konferencián Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még az egyik vezető felszólaló volt. A mostani, egyhetes csúcstalálkozón a bizottság felszólalását viszont péntek délutánra ütemezték be, amikor a nemzetközi résztvevők nagy része már elhagyta a helyszínt.

Nehezen találta az EU a helyét a konferencián, hiszen a legtöbb résztvevő üzleti megállapodásokat megkötni érkezett, annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak, a technológia szabályozása jóval kevesebb figyelmet kapott.

A bizottság „AI-részlege” nem kapott helyet a vezető felszólalók között, két panel megtartására kaptak lehetőséget. Az egyik a legfejlettebb AI-modellek, például az OpenAI GPT-modelljei, vagy a Gemini kordában tartásáról szóló, önkéntes alapú szabályokat érinti. A másik az „innovatív AI-megoldásokról” szól, és ismerteti a bizottság terveit arról, hogy miként építene gyárakat Európában a számítási kapacitás szuverén biztosításának érdekében – ismerteti a Politico cikke.

Az EU technológiai vezetője, Henna Virkkunen úgy fogalmazott: Európának az AI terén betöltött vezető szerep azt jelenti, hogy a nagyszabású beruházásokat és a felelős felügyeletet kell kombinálni. Az olasz Brando Benifei a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége EU-parlamenti képviselőcsoportból elmondta: szerinte az USA igencsak el van szigetelve az álláspontjával, bár beismerte, hogy világszerte jelentősen eltérő, mennyire szeretnék szabályozni a területet.

Az EU egy területen sikeres lehet, mégpedig a veszélyességi felmérésekről szóló önkéntes iránymutatási szabályok kapcsán, tette hozzá Amber Sinha, a digitális jogokkal foglalkozó EDRi vezetője. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy ezen kívül nem sok „konvergenciát” lát.

Emmanuel Macron francia elnök volt a kevés uniós vezető egyike, aki részt vett idén a csúcstalálkozón, a Politico cikke szerint nem tudta meggyőzően megvédeni az AI Act-et beszédében. Úgy fogalmazott, hogy „Európa nem csak a szabályozásra fókuszál vakon”.

Voltak olyan résztvevők, akik szerint Brüsszel jó utat választott, de azt nehéz „eladni” a globális standardként. Mark Surman, a Mozilla elnöke, amely a nyílt internet és a megbízható AI mellett érvel, azt mondta, hogy a mai polarizált világban rendkívül nehéz, hogy egyetlen régió határozza meg a szabályokat. Az AI Act és a GDPR adatvédelmi szabályozás „jó típusú szabályozások”, de nagyon nehéz küzdelmek előtt állnak – tette hozzá.

Kezdőlap    Tech    Európa lábon lövi magát az AI túlszabályozásával

európai unió

india

európai bizottság

mesterséges intelligencia

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
 

Alice Weidel: Orbán Viktor az egyetlen garancia, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba

A magyar kormányfő üzent Ukrajnának

Ukrajnában „egy igazán ostoba háború" zajlik Steve Witkoff szerint

Még mindig a NATO-tagság lehet az ukrajnai béke egyik legfőbb akadálya

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük

Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump vámpolitikájának jelentős részét, ám a kormányzat ragaszkodik korábbi gazdasági irányvonalához. Új jogalapra hivatkozva már másnap új globális vámokat jelentettek be - tudósított a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre

Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre

A középiskola-választás és a továbbtanulás előtt állók közül egyre többen veszik igénybe a pályaválasztási tanácsadók segítségét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 22:37
Magyarország nem járul hozzá az Ukrajnának tervezett hadikölcsönhöz – a nap hírei
2026. február 22. 21:25
Bőr Ferenc Attilánét újraválasztották
×
×