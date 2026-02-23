Horrorsérülést szenvedett a magyar futball korábbi nagy ígérete

A ciprusi labdarúgó-bajnokságban szereplő Anorthoszisz magyar légiósa, Kiss Tamás arccsonttörést szenvedett a Pafosz elleni idegenbeli bajnokin a hétvégén.

A kétszeres válogatott támadó a mérkőzés 68. percében egyedül tört kapura, de a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívül, felugorva elütötte. A piros lapot követően a magyar játékost percekig ápolták a pályán, végül mentő szállította kórházba.

A Nemzeti Sport információja szerint Kiss Tamásnál arccsonttörést diagnosztizáltak az orvosok.

A mérkőzés gól nélküli döntetlennel fejeződött be, az Anorthoszisz 23 forduló után a tizedik helyen áll a 14 csapatos ciprusi élvonalban.