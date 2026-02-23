ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.6
usd:
322.11
bux:
126937.55
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A román Denis Ciobotariu (b) és Alexandru Pascanu (j), valamint Kiss Tamás (k) a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság második csoportkörében, az A csoportban játszott Magyarország - Románia mérkőzésen a Bozsik Arénában 2021. március 27-én.
Nyitókép: A román Denis Ciobotariu (b) és Alexandru Pascanu (j), valamint Kiss Tamás (k) a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság második csoportkörében játszott Magyarország - Románia mérkőzésen 2021. március 27-én. MTI/Illyés Tibor

Horrorsérülést szenvedett a magyar futball korábbi nagy ígérete

Infostart / MTI

A kétszeres válogatott támadó a mérkőzés 68. percében egyedül tört kapura, de a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívül, felugorva elütötte.

A ciprusi labdarúgó-bajnokságban szereplő Anorthoszisz magyar légiósa, Kiss Tamás arccsonttörést szenvedett a Pafosz elleni idegenbeli bajnokin a hétvégén.

A kétszeres válogatott támadó a mérkőzés 68. percében egyedül tört kapura, de a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívül, felugorva elütötte. A piros lapot követően a magyar játékost percekig ápolták a pályán, végül mentő szállította kórházba.

A Nemzeti Sport információja szerint Kiss Tamásnál arccsonttörést diagnosztizáltak az orvosok.

A mérkőzés gól nélküli döntetlennel fejeződött be, az Anorthoszisz 23 forduló után a tizedik helyen áll a 14 csapatos ciprusi élvonalban.

Kezdőlap    Sport    Horrorsérülést szenvedett a magyar futball korábbi nagy ígérete

labdarúgás

ciprus

kiss tamás

arc

arccsonntörés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé
Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

Az új motorszabályok miatt a szezon elején a megszokottakhoz képest akár nagyobb arányban is hibázhatnak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket szülhet egy-egy rajtprocedúránál – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arra is kitért, miért éppen a Ferrari profitálhat sokat ebből.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Brüsszel egyértelművé tette, hogy a Barátság vezetéket ért dróntámadás okozta károkért Oroszország felelős, az ellátásbiztonság a legfőbb prioritás, a helyreállítás ütemezése pedig az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik – derült ki az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen központi téma volt a kőolajtranzit ügye. Az uniós végrehajtó testület e hét szerdára ismét összehívta az olajkoordinációs csoportot, valamint folyamatosan kapcsolatban vannak Kijevvel. Emellett a testület jelezte: a tagállamok vállalásait – beleértve az Ukrajnának szánt hitelcsomagot – tiszteletben kell tartani, ellenkező esetben az az EU lojális együttműködésről szóló alapelvének sérülését jelentené. Utóbbival világosan üzentek a magyar kormánynak, amely a 90 milliárdos segélyhitel megvétózásával fenyegetett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csendes hónapok után újra berobbant az Arsenal sztárja: Eze egyedül pusztította a nagy riválist

Csendes hónapok után újra berobbant az Arsenal sztárja: Eze egyedül pusztította a nagy riválist

Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 11:22
Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában
2026. február 23. 08:33
Van élet a téli olimpia után, például jön egy örökrangadó – sport a tévében
×
×