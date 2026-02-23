Hulladék Mona Lisa – videó

Az újrahasznosítás fontosságára felhívva a figyelmet eldobott műanyag kupakokból alkotott hatalmas Mona Lisa-képet Óscar Olivares venezuelai művész a salvadori fővárosban egy házfalon.

"Egy latin-amerikai Mona Lisát akartam megalkotni" - mondta Olivares. A 13 méter magas képhez több mint 100 ezer olyan műanyag kupakot használt fel, amelyet a helybeliek gyűjtöttek össze, tisztítottak meg és válogattak szét színek szerint három hónap alatt.

A három hét alatt elkészült mű a főváros Zacamil nevű peremkerületében található, egy olyan környéken, amelyet sokáig bűnbandák uraltak, mígnem Nayib Bukele elnök szervezett bűnözés elleni - sokat vitatott - intézkedéseivel sikerült őket onnan kiszorítani.

"A Mona Lisa egy egyszerű asszony, aki egyúttal az olasz reneszánsz ikonikus alakja is" - mondta Olivares. "Most egy új reneszánszt élünk meg Salvadorban és máshol is a világban" - fűzte hozzá a művész.

Leonardo da Vinci mesterművétől eltérően Olivares újrahasznosított anyagokból készült latin-amerikai Mona Lisája átható tekintetével élénk színekben pompázik.

Olivares kifejezte abbéli reményét, hogy művével sikerül teljesen új megvilágításba helyezni a műanyag szemét ügyét a világban. A művész korábban Venezuelában, Mexikóban, Szaúd-Arábiában, Franciaországban és Olaszországban alkotott házfalakra műanyag kupakokból képeket. Mint mondta, már több mint kétmillió kupakot használt fel.