2026. február 23. hétfő
Rosszul számolt egy bolgár férfi, aki 630 doboz csempészcigaretta miatt bukta a házi tuninggal megspékelt kocsiját – nem egészen úgy sült el, ahogy tervezte.
Nyitókép: NAV

Ágika és Aramisz kiszagolták a „családi” készletet

Infostart

Rosszul számolt egy bolgár férfi, aki 630 doboz csempészcigaretta miatt bukta a házi tuninggal megspékelt kocsiját – nem egészen úgy sült el, ahogy tervezte.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M4-es autópályán, a Nagykereki határátkelőhely közelében állítottak meg egy Seat Alhambra típusú, bolgár személyautót, ami egy üres trélert vontatott és hat utassal Lengyelországba tartott.

Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”, akik cigaretta- és kábítószer-keresésre képzettek. A kutyák először a motorháztetőnél, majd a csomagtérnél is pozitív jelzést adtak – olvasható a NAV közelményében.

A pénzügyőrök a jelzéseket követve átvizsgálták a járművet: a motorháztető alatt egy kockás szatyorban 240 doboz különféle márkájú cigarettát találtak. Ezután a csomagtér felé folyatták az ellenőrzést, ahol a padlózatból vágott nyílásra bukkantak, ami egy, alulról a jármű aljához hegesztett fiókhoz vezetett, és ott további 390 doboz cigarettát találtak.

A sofőr azt mondta, hogy a cigarettákat Bulgáriában vásárolta, ő rejtette el az autójában és családtagjainak szánta, az utasok azonban nem tudtak a rejtekhelyről.

A cigarettabiznisz végül „csúnya matekkal” zárult: a NAV lefoglalta a 630 doboz, mintegy 1,7 millió forint értékű bolgár füstölnivalót, valamint a csempészetre átalakított járművet. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

Aramisz beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.

