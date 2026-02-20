ARÉNA - PODCASTOK
Árokba borult autóbusz Zala megyében 2026. február 20-án.
Nyitókép: Facebook/Zala vármegyei rendőrség

Válságos a közlekedési helyzet az ország több pontján

Infostart / MTI

Az éjszaka folyamán leesett nagy mennyiségű hó és az erős szél miatti hóátfúvás nehezíti a közlekedést Sopronban és Nyugat-Magyarország jelentős részén, több helyen autók akadtak el, faágak szakadtak le és fák dőltek ki.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy Sopronban több utcában is kidőlt fák vagy leszakadó faágak okoznak fennakadást, az ágak útra, járdára, parkoló autókra dőltek.

Belednél, a 8612-es úton két kamion csúszott az árokba, a járművek a teljes utat elfoglalják, Lövő és Röjtökmuzsaj között pedig több jármű is elakadt.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere (Fidesz-KDNP) közösségi oldalán azt írta, hogy „rég nem látott mennyiségű hóval kell megküzdenie” a városnak, az utak síkosságmentesítését pedig ellehetetleníti a hóátfúvás.

„A helyzet Ausztriában is azonos”, így a lezárták a nagyhatárt Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) között.

Hozzátette, hogy a városüzemeltetési cég dolgozói a fő- és tömegközlekedési útvonalak takarítását folyamatosan végzik. Az előrejelzések szerint a kora délutáni órákra állhat el a havazás, azonban az erős szél ezt követően is problémát okozhat.

A rendkívül időjárási körülmények miatt a polgármester összehívta a védelmi bizottságot.

A MÁV-csoport a honlapján azt írta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében 30-50 perc késéssel közlekednek az autóbuszok, több települést és megállóhelyet nem tudnak érinteni a járatok. Közöttük van Fertőrákos, Répceszemere, Beled, Csapod, Brennbergbánya, Balf és Ágfalva.

A GYSEV Zrt. közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a vonatközlekedésben fennakadásokra, járatkimaradásokra és jelentős késésekre kell számítani.

