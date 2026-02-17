ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd
Több mint 650 illegális bevándorlóra bukkant Kréta partjainál a görög parti őrség és az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex az utóbbi két napban.
Zuhant az illegális határátlépések száma az EU-ban, az oka is megvan

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A téli hideg, a jeges viharok és a háborgó tenger a főbb migrációs útvonalakon hozzájárult az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések csökkenéséhez.

Az előző év azonos hónapjához képest januárban 60 százalékkal kevesebben, mintegy 5500-an próbáltak átjutni az EU külső határain – tájékoztatott az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

A varsói székhelyű uniós ügynökség közölte: noha a téli időjárás miatt kevesebben indultak illegális utakon az Európai Unió irányába,

a hőmérsékleti viszonyok nem rettentették el az embercsempészeket, és továbbra is migránsokkal túlzsúfolt, tengerre alkalmatlan hajókat bocsátottak vízre. Januárban több mint 450-en vesztették életüket a Földközi-tengeren, több mint háromszor annyian, mint 2025 januárjában.

Az év első hónapjának migrációs adatait rögzítő jelentés szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 79 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált hónapban 1010 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak.

A migrációs nyomás visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol januárban 134-en lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 75 százalékos csökkenést jelent.

Éves viszonylatban a migrációs nyomás 74 százalékos csökkenését jegyeztek fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai,

ott idén januárban 224-en próbáltak meg illegálisan az unió területére jutni.

Az előző év azonos hónapjához képest a migrációs nyomás csökkenéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon is. Január végéig itt 1166-an próbáltak meg az unió területére jutni, ami 67 százalékos visszaesést jelent éves viszonylatban.

Kevesebben érkeztek az EU területére a Földközi-tenger keleti medencéjének – főként Görögországot és Ciprust érintő – migrációs útvonalán is. Itt az év első hónapjában 1857 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 50 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás éves viszonylatban 9 százalékkal esett vissza a brit tengeri határokon. Itt januárban 2281-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel.

Éves viszonylatban az adatok emelkedését (57 százaléknyit) egyedül a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon jelentették az illetékes hatóságok.

Itt az év első hónapjában 1183 észlelést jegyeztek fel.

A migrációs útvonalak legtöbbjén

  • afgán,
  • algériai,
  • bangladesi

állampolgárokat vettek nyilvántartásba, de jelentős számban érkeztek

  • szenegáli,
  • török,
  • marokkói,
  • eritreai,
  • szudáni,
  • pakisztáni,
  • egyiptomi,
  • guineai

állampolgárok is – tette hozzá jelentésében a Frontex.

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy tengeri blokád bevezetését tervezi, amellyel korlátozná Moszkva hozzáférését a nemzetközi vizekhez. Nyikolaj Korcsunov norvégiai orosz nagykövet szerint a lépés sérti a nemzetközi jogot, és válaszlépésekre kényszeríti Oroszországot - közölte a Military Watch Magazine.

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

"Get the files out. They are slow-walking it," the former US secretary of state says. The White House says it has done "more for the victims than Democrats ever did".

