Henna Virkkunen, az Európai Bizottság (EB) technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelõs ügyvezetõ alelnöke (b) és Magnus Brunner belügyekért és migrációs ügyekért felelõs uniós biztos sajtótájékoztatót tart az Európai Unió európai menekültügyi és migrációkezelési stratégiájáról, valamint az uniós vízumpolitikai stratégiáról a bizottság ülését követõen Brüsszelben 2026. január 29-én.
Nyitókép: Olivier Hoslet

Így kezeli Brüsszel a migrációt a következő öt évben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság csütörtökön bemutatta öt évre szóló menekültügyi és migrációkezelési stratégiáját, amely – fogalmazása szerint – a következő időszak politikai iránytűjeként szolgál majd számára a migráció és a menekültügy területén.

A bizottság Brüsszelben kiadott közleménye szerint az Európai Unió új fejezetet nyitott a migráció és a menekültügy kezelésében azzal, hogy megerősítette külső határainak védelmét, határozottabb migrációs diplomáciát folytatott, stratégiai partnerségeket épített ki EU-n kívüli országokkal, valamint elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumban szereplő reformokat. Ezek az intézkedések az utóbbi években hozzájárultak az illegális migráció csökkenéséhez és a migráció kezelésének javulásához – vélekedett az uniós végrehajtó testület a közleményben.

A stratégia megerősíti az unió elkötelezettségét egy „szilárd és méltányos” keretrendszer kialakítása mellett, amely partnerországokkal együttműködésben, az európai értékek tiszteletben tartásával biztosítja a migráció hatékony kezelését - áll a dokumentumban, amelyben hangsúlyozzák azt az elvet, hogy „Európa dönti el, ki érkezhet az EU-ba, és milyen feltételekkel”.

A bizottság három fő célt jelölt meg:

  • az illegális migráció megelőzését és az embercsempész-hálózatok üzleti modelljének felszámolását,
  • a háború és üldöztetés elől menekülők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett, valamint
  • a tehetségek EU-ba vonzását az európai gazdaság versenyképességének erősítésére.

A stratégia több prioritásra épül, ezek között szerepel a migrációs diplomácia fokozása, az EU külső határainak további megerősítése, a paktum végrehajtásán alapuló rugalmas menekültügyi rendszer kialakítása, a visszaküldések és visszafogadások hatékonyságának növelése, valamint a munkaerő- és tehetségmobilitás ösztönzése.

A bizottság közölte: célja a világ legfejlettebb digitális határigazgatási rendszerének kiépítése az új belépési–kilépési rendszer bevezetésével. Júniustól minden illegális érkezőt szűrésnek vetnek alá, és alkalmazzák a külső határokon a paktum szerinti eljárásokat.

A testület emellett 3 milliárd euró többletforrást irányoz elő a tagállamok számára az új szabályok végrehajtásának támogatására.

A stratégiában a munkaerőhiány kezelését is kiemelt feladatnak tekintik. A bizottság szerint az EU-nak a globális versenyben a legvonzóbb térséggé kell válnia a tehetségek számára, ezért új „tehetségpartnerségeket” indítanak.

Henna Virkkunen, a bizottság egyik alelnöke kijelentette: a testület számára a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtása júniustól „a legfontosabb prioritás”. Azt mondta, hogy az illegális érkezések száma egyértelműen csökkent, miközben az EU továbbra is millióknak nyújt védelmet. Hozzátette: a cél egy kiegyensúlyozott migrációs politika, amely egyszerre akadályozza meg az illegális migrációt, védi a rászorulókat, és vonzza a gazdaság számára szükséges munkaerőt.

Virkkunen figyelmeztetett arra is, hogy ébernek kell maradni a migráció „fegyverként való alkalmazásával” szemben, amelyet Oroszország és Fehéroroszország részéről tapasztalnak.

