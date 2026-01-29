Így kezeli Brüsszel a migrációt a következő öt évben

A bizottság Brüsszelben kiadott közleménye szerint az Európai Unió új fejezetet nyitott a migráció és a menekültügy kezelésében azzal, hogy megerősítette külső határainak védelmét, határozottabb migrációs diplomáciát folytatott, stratégiai partnerségeket épített ki EU-n kívüli országokkal, valamint elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumban szereplő reformokat. Ezek az intézkedések az utóbbi években hozzájárultak az illegális migráció csökkenéséhez és a migráció kezelésének javulásához – vélekedett az uniós végrehajtó testület a közleményben.

A stratégia megerősíti az unió elkötelezettségét egy „szilárd és méltányos” keretrendszer kialakítása mellett, amely partnerországokkal együttműködésben, az európai értékek tiszteletben tartásával biztosítja a migráció hatékony kezelését - áll a dokumentumban, amelyben hangsúlyozzák azt az elvet, hogy „Európa dönti el, ki érkezhet az EU-ba, és milyen feltételekkel”.

A bizottság három fő célt jelölt meg:

az illegális migráció megelőzését és az embercsempész-hálózatok üzleti modelljének felszámolását,

a háború és üldöztetés elől menekülők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett, valamint

a tehetségek EU-ba vonzását az európai gazdaság versenyképességének erősítésére.

A stratégia több prioritásra épül, ezek között szerepel a migrációs diplomácia fokozása, az EU külső határainak további megerősítése, a paktum végrehajtásán alapuló rugalmas menekültügyi rendszer kialakítása, a visszaküldések és visszafogadások hatékonyságának növelése, valamint a munkaerő- és tehetségmobilitás ösztönzése.

A bizottság közölte: célja a világ legfejlettebb digitális határigazgatási rendszerének kiépítése az új belépési–kilépési rendszer bevezetésével. Júniustól minden illegális érkezőt szűrésnek vetnek alá, és alkalmazzák a külső határokon a paktum szerinti eljárásokat.

A testület emellett 3 milliárd euró többletforrást irányoz elő a tagállamok számára az új szabályok végrehajtásának támogatására.

A stratégiában a munkaerőhiány kezelését is kiemelt feladatnak tekintik. A bizottság szerint az EU-nak a globális versenyben a legvonzóbb térséggé kell válnia a tehetségek számára, ezért új „tehetségpartnerségeket” indítanak.

Henna Virkkunen, a bizottság egyik alelnöke kijelentette: a testület számára a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtása júniustól „a legfontosabb prioritás”. Azt mondta, hogy az illegális érkezések száma egyértelműen csökkent, miközben az EU továbbra is millióknak nyújt védelmet. Hozzátette: a cél egy kiegyensúlyozott migrációs politika, amely egyszerre akadályozza meg az illegális migrációt, védi a rászorulókat, és vonzza a gazdaság számára szükséges munkaerőt.

Virkkunen figyelmeztetett arra is, hogy ébernek kell maradni a migráció „fegyverként való alkalmazásával” szemben, amelyet Oroszország és Fehéroroszország részéről tapasztalnak.