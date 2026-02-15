Egy fiatalember halála a francia tüntetésen

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozáson súlyosan megsérült egy fiatalember, akit kórházba szállítottak, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Az ügyészség csütörtökön súlyos testi sértés miatt indított eljárást, az elkövetőt eddig nem sikerült azonosítani. "A nyomozás folytatódik, mostantól súlyos emberölés vádjával" - olvasható az ügyészség közleményében.

Emmanuel Macron elnök szombaton a közösségi médiában elítélte a "példátlan erőszakot", és "nyugalomra, önmérsékletre és tiszteletre" szólított fel. "Családjának és szeretteinek az együttérzésemet és a nemzet támogatását fejezem ki" - írta az államfő, hozzátéve, hogy "semmilyen ok, semmilyen ideológia nem igazolhatja soha a gyilkosságot".

A megölt aktivista, Quentin D. családja "nyugalomra és önmérsékletre" szólított fel, miközben ügyvédjük, Fabien Rajon szerint nem vitás, hogy "bűncselekményt" történt.

"Úgy tűnik, hogy Quentinnek egy módszeresen előkészített csapdát állítottak fel szervezett és kiképzett egyének, akik túlerőben voltak, fegyveresek voltak, egyesek maszkot viseltek, előzetes felderítést végeztek, és feltehetően bűntársaik is voltak." Ezek a tények, ha a nyomozás megerősíti őket (...), bűncselekménynek számítanak" - írta közleményében az ügyvéd.

A magát feministának valló, és a nők elleni szexuális erőszakért a bevándorlókat hibáztató identitárius csoport, a Némésis nevű egyesület szerint

Quentin D. annak a biztonsági egységnek a tagja volt, amelynek feladata a Rima Hassan konferenciája ellen tüntető aktivisták segítése és biztonságuk garantálása volt.

A Némésis az X közösségi oldalon közzétett üzeneteiben azt állította, hogy Quentin D.-t szélsőbaloldali aktivisták támadták meg.

Reakciók

Marine Le Pen háromszoros volt elnökjelölt, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője a "szélsőbaloldali milíciák" terroristává minősítését szorgalmazta, míg a pártelnök, Jordan Bardella a "teljes politikai osztály mozgósítását", és a szerinte a támadást elkövető Fiatal Gárda feloszlatását kérte.

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország - amelynek tagja Rima Hassan - "a lehető leghatározottabban elítél minden fizikai erőszakot" - jelezte a párt részéről Manuel Bompard. Elmondása szerint a párt több irodáját is megrongálták Párizsban, Rouenben, Metzben, Castres-ban, Bordeaux-ban, Lille-ben, Montpellier-ben és Toulouse-ban.