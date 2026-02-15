ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dangerous man abusing and terrrozing in anger.
Nyitókép: Getty Images / globalmoments

Egy fiatalember halála a francia tüntetésen

Infostart / MTI

Belehalt sérüléseibe egy 23 éves francia diák, akit két nappal ezelőtt megtámadtak a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős - közölte a helyi ügyészség.

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozáson súlyosan megsérült egy fiatalember, akit kórházba szállítottak, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Az ügyészség csütörtökön súlyos testi sértés miatt indított eljárást, az elkövetőt eddig nem sikerült azonosítani. "A nyomozás folytatódik, mostantól súlyos emberölés vádjával" - olvasható az ügyészség közleményében.

Emmanuel Macron elnök szombaton a közösségi médiában elítélte a "példátlan erőszakot", és "nyugalomra, önmérsékletre és tiszteletre" szólított fel. "Családjának és szeretteinek az együttérzésemet és a nemzet támogatását fejezem ki" - írta az államfő, hozzátéve, hogy "semmilyen ok, semmilyen ideológia nem igazolhatja soha a gyilkosságot".

A megölt aktivista, Quentin D. családja "nyugalomra és önmérsékletre" szólított fel, miközben ügyvédjük, Fabien Rajon szerint nem vitás, hogy "bűncselekményt" történt.

"Úgy tűnik, hogy Quentinnek egy módszeresen előkészített csapdát állítottak fel szervezett és kiképzett egyének, akik túlerőben voltak, fegyveresek voltak, egyesek maszkot viseltek, előzetes felderítést végeztek, és feltehetően bűntársaik is voltak." Ezek a tények, ha a nyomozás megerősíti őket (...), bűncselekménynek számítanak" - írta közleményében az ügyvéd.

A magát feministának valló, és a nők elleni szexuális erőszakért a bevándorlókat hibáztató identitárius csoport, a Némésis nevű egyesület szerint

Quentin D. annak a biztonsági egységnek a tagja volt, amelynek feladata a Rima Hassan konferenciája ellen tüntető aktivisták segítése és biztonságuk garantálása volt.

A Némésis az X közösségi oldalon közzétett üzeneteiben azt állította, hogy Quentin D.-t szélsőbaloldali aktivisták támadták meg.

Reakciók

Marine Le Pen háromszoros volt elnökjelölt, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője a "szélsőbaloldali milíciák" terroristává minősítését szorgalmazta, míg a pártelnök, Jordan Bardella a "teljes politikai osztály mozgósítását", és a szerinte a támadást elkövető Fiatal Gárda feloszlatását kérte.

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország - amelynek tagja Rima Hassan - "a lehető leghatározottabban elítél minden fizikai erőszakot" - jelezte a párt részéről Manuel Bompard. Elmondása szerint a párt több irodáját is megrongálták Párizsban, Rouenben, Metzben, Castres-ban, Bordeaux-ban, Lille-ben, Montpellier-ben és Toulouse-ban.

Kezdőlap    Külföld    Egy fiatalember halála a francia tüntetésen

tüntetés

gyász

franciaország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öt tanács, hogy az AI ne vegye el a munkád, sőt, még jobbá is tegyen

Öt tanács, hogy az AI ne vegye el a munkád, sőt, még jobbá is tegyen
Az elmúlt években csendben, ám tömegesen tűntek el olyan munkakörök, amelyeket korábban kiválthatatlannak hittünk. A mesterséges intelligencia nem ott és nem úgy forgatta fel a munkaerőpiacot, ahogy a legtöbben várták. A valódi kérdés már nem az, hogy jön-e a változás, hanem az, hogy felismerjük-e időben, hogy hol marad tartós előnyünk emberként, és hogy mit kezdünk ezzel a tudással.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A szombati napot a Müncheni Biztonsági Konferencia utórengései határozták meg. Vasárnap tovább folytatódtak az ukrán és orosz támadások az infrastrukturális létesítmények ellen. Közben komoly figyelmeztetést kapott a NATO egy észtországi hadgyakorlaton: mindössze tíz ukrán drónspecialista két zászlóaljnyi szövetséges erőt tett harcképtelenné a szimuláció során. Cikkünk folyamatosan frissül a frontvonal és a nemzetközi politika legfontosabb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz a dorozsmai vásár 2026-ban? Írd be előre a naptárba, a dorozsmai piac téged is vár!

Mikor lesz a dorozsmai vásár 2026-ban? Írd be előre a naptárba, a dorozsmai piac téged is vár!

Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 10:52
Kína Közép-Európának udvarolt Münchenben
2026. február 15. 10:35
Arccal észak felé, új pontokon nyomul a NATO
×
×
×
×