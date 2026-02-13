ARÉNA - PODCASTOK
Dubai chocolate with green kataifi and pistachio paste. Trend dessert
Nyitókép: MurzikNata/Getty Images

Itt az új mánia, a szőke csoki lehet a dubaji csoki utóda

Infostart

A boltok polcain egyre több formában bukkan fel a „szőke csoki”, amely sokak szerint az új trend lehet a dubaji csoki után.

A dubai csoki látványos közösségimédia-karrierje után új kihívó jelent meg az édességtrendek élvonalában. A szőke csoki – vagyis a karamellizált fehér csokoládé – az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban látványosan népszerűsödött, és egyre több jel utal arra, hogy a korábbi dubai őrület kifulladása után ez lehet a következő nagy kedvenc – írja a vg.hu.

A szőke csoki nem új találmány, de mostanra ért be igazán a mainstream piacra.

Ízvilága a fehér csoki krémességét ötvözi a karamell, a toffee világával és enyhén pörkölt jegyekkel.

A trend egyik legfontosabb jele, hogy a szőke csoki már nem csak kézműves műhelyek és gasztroblogok kedvence. A brit kiskereskedelemben is megjelent, méghozzá látványosan. A Marks & Spencer például többféle „Golden Blond” terméket kínál: klasszikus táblás csokit, sós változatot, sőt krémes kenhető verziót is. Ezek nem limitált érdekességek, hanem stabil polctermékek, ami egyértelmű piaci bizalomra utal.

Hasonló irányba mozdultak el más brit márkák és csokoládéműhelyek is, a prémium szegmenstől a megfizethetőbb kategóriákig. A szőke csoki így nem egyetlen virális slágerhez kötődik, hanem szélesebb termékkínálattal építkezik.

A dubai csoki sikere elsősorban a látványra és az extrém töltelékre épült: pisztácia, kadaif, vastag rétegek, videóra optimalizált törés és folyás.

A szőke csoki kevésbé „show-elem”, de sokkal jobban illeszthető a mindennapi fogyasztáshoz. Süteményekben, szeletekben, kekszekben és krémekben is működik, nem csak egyszeri élményként.

(A nyitóképen dubaji csokoládé látható)

Az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Ez egy utolsó utáni mentőöv Ukrajnának, amely már nehezen finanszírozható az eladósodottsága miatt – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. A pénzt a oktatás, egészségügy és az állam működésére kell költeni, kérdés, hogy mindez mennyire kontrollálható – tette hozzá.
 

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

