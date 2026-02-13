Itt az új mánia, a szőke csoki lehet a dubaji csoki utóda

A dubai csoki látványos közösségimédia-karrierje után új kihívó jelent meg az édességtrendek élvonalában. A szőke csoki – vagyis a karamellizált fehér csokoládé – az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban látványosan népszerűsödött, és egyre több jel utal arra, hogy a korábbi dubai őrület kifulladása után ez lehet a következő nagy kedvenc – írja a vg.hu.

A szőke csoki nem új találmány, de mostanra ért be igazán a mainstream piacra.

Ízvilága a fehér csoki krémességét ötvözi a karamell, a toffee világával és enyhén pörkölt jegyekkel.

A trend egyik legfontosabb jele, hogy a szőke csoki már nem csak kézműves műhelyek és gasztroblogok kedvence. A brit kiskereskedelemben is megjelent, méghozzá látványosan. A Marks & Spencer például többféle „Golden Blond” terméket kínál: klasszikus táblás csokit, sós változatot, sőt krémes kenhető verziót is. Ezek nem limitált érdekességek, hanem stabil polctermékek, ami egyértelmű piaci bizalomra utal.

Hasonló irányba mozdultak el más brit márkák és csokoládéműhelyek is, a prémium szegmenstől a megfizethetőbb kategóriákig. A szőke csoki így nem egyetlen virális slágerhez kötődik, hanem szélesebb termékkínálattal építkezik.

A dubai csoki sikere elsősorban a látványra és az extrém töltelékre épült: pisztácia, kadaif, vastag rétegek, videóra optimalizált törés és folyás.

A szőke csoki kevésbé „show-elem”, de sokkal jobban illeszthető a mindennapi fogyasztáshoz. Süteményekben, szeletekben, kekszekben és krémekben is működik, nem csak egyszeri élményként.

(A nyitóképen dubaji csokoládé látható)