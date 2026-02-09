ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Földbe állt a népszerű légitársaság, csődeljárás miatt már nem indít járatokat

Infostart

Több mint húsz éven át működött, az ázsiai piac egyik fontos szereplője volt.

Felszámolás alá került a Royal Air Philippines légitársaság, az összes járatát törölte – számolt be a 24.hu.

A cég januárban jelentette be, hogy az csődeljárás miatt nem indítja el a járatait, ez 3-4 ezer utast érint.

A légitársaság közleménye szerint dolgoznak a visszatérítéseken, ám nem adtak meg konkrét határidőt, mikorra kapják vissza a pénzüket az utasok.

A manilai székhelyű légitársaságot 2002-ben alapították, charterjáratokat üzemeltetett, majd 2018-ban új működési modellre tért át, és fapados áron kínált jegyeket. Ennek köszönhetően gyorsan népszerűvé vált Ázsiában, ám a járványhelyzet miatt visszaestek a számaik. 2023 és 2024-ben azonban ismét megugrott az érdeklődés a járataik iránt, 100 és 116 ezer utasuk volt, 2025-ben azonban újabb mélypont jött: visszaesést tapasztaltak a kínai és dél-koreai ügyfelek terén, drasztikusan, 63 százalékkal visszaesett a belföldi forgalmuk, csak 38 ezer belföldi utasuk volt tavaly.

A cég vezérigazgatója, Eduardo Novillas szerint a Manila és Peking közti geopolitikai konfliktusok is közrejátszottak abban, hogy a kereslet visszaesett. A pénzügyi nehézségek miatt felszámolás alá került a cég, ezzel a Royal Air Philippines az első légitársaság idén, amely lehúzhatja a rolót.

