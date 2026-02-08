ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök sajtóértekezletet tart a tokiói kormányfõi rezidencián 2026. január 19-én. Takaicsi bejelentette, hogy január 23-án feloszlatja a parlamentet és elõrehozott választásokat ír ki. A hivatalos kampány január 27-én kezdõdik a várhatóan február 8-án tartandó voksolásra, amelyen a szavazók az alsóház 465 képviselõjét választják meg. A 64 éves politikus 2025. október 21-én lett Japán elsõ nõi kormányfõje.
Nyitókép: MTI/AP/ZUMA pool/Rodrigo Reyes Marin

Nagy nap jött el Japánban

Infostart / MTI

Japánban vasárnap megkezdődtek az előrehozott parlamenti választások, amelyek várhatóan megerősítik Takaicsi Szanae miniszterelnök és az általa vezetett Liberális Demokrata Párt (LDP) pozícióját.

A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 20 órakor zárnak, az első eredmények röviddel ez után várhatók.

A mandátumának kezdetétől fogva nagy népszerűségnek örvendő Takaicsi az első nő Japán élén. Szombaton egy tokiói választási gyűlésen több ezer támogatója előtt azt ígérte, hogy az országban javítja a jólétet és a biztonságot. A politikus, aki Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök nagy csodálója, elkötelezte magát a gazdaság megerősítése mellett, és szigorítaná a bevándorlási feltételeket, mint mondta, azért, hogy "a terroristák, de az ipari kémek se tudjanak könnyen bejutni (az országba)".

A Tokióban és az ország nagy részén havazás mellett zajló választásokon a 64 éves politikus reméli, hogy a számára kedvező közvélemény-kutatási eredmények beigazolódnak, és ezzel javítani tudja az általa vezetett nemzeti jobboldali LDP párt pozícióját.

A kormány népszerűsége ugyan az elmúlt hetekben kissé visszaesett, még így is 70 százalék körüli támogatást mutatnak a felmérések.

Takaicsi különösen a fiatal japánok körében népszerű.

A kormányfő 2025. október 21. óta a Liberális Demokrata Párt elnöke, pártelnökké választása koalíciós válságot okozott: az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeito felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi „ultrakonzervatív nézeteire” hivatkozva. Az LDP ezt követően új koalíciós megállapodást kötött a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal.

Takaicsi január 23-án feloszlatta a parlamentet, és kiírta az előrehozott választásokat, a választókra bízva, hogy folytathatja-e "felelősségteljes, de agresszív" pénzügyi politikáját, amelynek része a kiadások növelése és az adócsökkentés is.

japán

választás

fiatalság

